Alinur Velidedeoğlu vefat etti

Reklamcılık sektörünün duayen isimlerinden, film yapımcısı ve medya girişimcisi Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Velidedeoğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Velidedeoğlu’nun Cenazesinin cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Alinur Velidedeoğlu kimdir?

1953 yılında ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor kentinde doğan Velidedeoğlu, küçük yaşlarda Türkiye’ye döndü. Reklamcılık kariyerine İstanbul Reklam’ın animasyon departmanında başlayan Velidedeoğlu, 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansı’nın kuruluşunda yer aldı.

Reklamcılıktan medya girişimciliğine uzanan kariyer

Velidedeoğlu, reklamcılık alanındaki üretimlerinin yanı sıra medya girişimciliği ve sinema projeleriyle de öne çıktı. 1998 yılında kurduğu DFH Network ile ABD ve Kanada’daki Türk diasporasına yönelik yayın yapan bir televizyon platformu oluşturdu.

Film yapımcılığı alanında da çalışan Velidedeoğlu’nun, “The Ottoman Lieutenant”, “Harvard Man” ve “Black & White” gibi yapımlarda yapımcı olarak görev aldı.