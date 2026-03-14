12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor? İnfaz düzenlemesi olacak mı, af var mı?

12. Yargı Paketi çalışmaları son sürat devam ederken teklifin ne zaman Meclis'e geleceği merak konusu... Mahkum ve mahkum yakınları maddelere ulaşmak istiyor. Her gün artarak devam eden soru ise "12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi, ne zaman geliyor" şeklinde...

12. Yargı Paketi Meclis'e geldi mi?

12. Yargı Paketi Meclis'e gelmiş değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek çalışmaların devam ettiğini daha önce yaptığı açıklamada belirtmişti. Maddeler henüz netleşmedi.

Af çıkacak mı?

Mart ayında gelmesi planlanan yeni yargı paketinde genel af veya infaz düzenlemesi beklenmiyor.