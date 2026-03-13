Tören programı belli oldu... İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, nerede?
78 yaşındaki tarihçi İlber Ortaylı yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Ortaylı'nın vefatı milyonları hüzne boğarken cenaze töreninin ayrıntıları merak edilmeye başlandı. Şimdi sıkça "İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, nerede" sorusu geliyor.
Geçen hafta hastaneye kaldırılan ve entübe edilen İlber Otyalı'dan bugün acı haber geldi. Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Ortaylı'nın vefatı sonrası cenaze programı araştırılmaya başlandı. Sevenleri cenazeye katılmak isterken "İlber Ortaylı cenaze töreni ne zaman, nerede" sorusunu yöneltiyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde bir anma töreni düzenlenecek.
Anma programının ardından aynı gün ikindi namazını müteakip cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Ortaylı’nın naaşı Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek.