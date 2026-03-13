2026 YKS'ye kaç kişi başvurdu, kaç kişi girecek?

2026 YKS'nin TYT oturumu 20 Haziran, AYT ve YDT oturumu 21 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. 12 Mart 2026 itibarıyla başvurular sona erdi. Bugün YÖK Başkanı Erol Özvar başvuru sayısını duyurdu. Adaylar, "2026 YKS'ye kaç kişi başvurdu" sorusuna başvuruyor.

2026 YKS'ye kaç kişi başvurdu?

Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi içinde olduğunu, büyük bir emek ve fedakârlık gösterdiğini biliyoruz.

Sevgili gençler,

Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli, güçlü ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni imkânlar sunan programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor; dijital dönüşümü ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam ediyoruz.

Hayatınızda önemli bir eşik olduğunu bildiğimiz bu sürecin verimli ve başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Emek veren tüm adaylarımıza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

2026-2.425.560

2025-2.560.649

2024-3.120.870

2023-3.527.443

2022-3.243.334

2021-2.607.715

2020-2.436.958