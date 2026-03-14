İlber Ortaylı evli mi, çocuğu var mı? İlber Ortaylı eşi kimdir?

Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı 78 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı'nın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Siyasetçiler art arda taziye mesajları yayımlarken bazı sorular da sıkça gelmeye başladı. Bunlardan biri de "İlber Ortaylı evli mi, çocuğu var mı" şeklinde...

İlber Ortaylı evli mi, çocuğu var mı?

İlber Ortaylı evli değildir. Ünlü tarihçi geçmişte bir kez evlilik yapmış, ancak bu evlilik daha sonra sona ermiştir. Ortaylı, özel yaşamını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden isimler arasında yer alır.

Ortaylı’nın eski eşinin Ayşe Özdolay olduğu biliniyor. Çift 1981 yılında evlenmiş, 1999 yılında ise boşanmıştır.

Ünlü tarihçinin bir çocuğu vardır. Kızı Tuna Ortaylı Kazıcı’dır.