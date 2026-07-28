Okullarda yeni dönem: Yönetmelik baştan sona yenilendi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğiyle okul yönetimlerine güvenlik konusunda yeni yetkiler tanındı. Buna göre okul, pansiyon, sınıf, sıra, masa ve öğrenci dolaplarında, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla arama yapılabilecek. Aramaların öğrencilerin kişilik hakları gözetilerek yetkililer tarafından gerçekleştirileceği ve her işlem için tutanak düzenleneceği belirtildi.

Veli-öğretmen görüşmeleri ise okulun resmi internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden planlanacak.

Kayıt ve nakil süreci yeniden düzenlendi

Yeni kayıt işlemleri temmuz ayında e-Okul sistemi üzerinden adres bilgilerine göre yapılacak. Gerekli görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası talep edilebilecek.

Nakil işlemleri sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve eğitim öğretim yılının bitimine 15 iş günü kalıncaya kadar sürecek. Doğal afet, sağlık sorunları ve iller arası adres değişikliği gibi durumlarda ise bu süre şartı uygulanmayacak.

Yönetmelikle ayrıca şehit ve gazi çocukları, özel eğitime ihtiyacı bulunan öğrenciler ile 6284 Sayılı Kanun, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki çocuklar için kontenjan ve adres şartı aranmaksızın nakil yapılmasının önü açıldı. Kardeşlerin aynı okulda eğitim görmesi, çalışan ebeveynin adresine göre nakil ve ağır engelli yakının tedavi gördüğü yerde eğitim alınmasına yönelik hükümler de düzenlemeye eklendi.

Seçmeli ders ve devamsızlıkta yeni uygulamalar

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak-şubat döneminde yapılacak. Tercihlerin öğrenci tarafından, veli ile rehber öğretmenlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmesi öngörülürken, süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecek. Beşinci sınıfa başlayan öğrenciler ise eğitim öğretim yılının ilk haftasında tercih yapabilecek ve tercihlerini değiştirebilecek.

Özürsüz devamsızlığı 5, 10 ve 15 güne ulaşan öğrencilerin velilerine kısa mesaj, posta veya diğer iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. Özürsüz devamsızlığı 20 gün ve üzerinde olmasına rağmen sınıf geçen öğrenciler ise teşekkür veya takdir belgesi alamayacak.

Karneye gelişim raporu eklenecek

Yeni düzenlemeyle beşinci sınıftan itibaren ortaokul öğrencilerine her dönem sonunda karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek. Raporda öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra devam durumu ile sosyal ve duygusal gelişimine ilişkin öğretmen değerlendirmeleri yer alacak.

Yönetmelik kapsamında bilişim araçlarının okul kurallarına aykırı kullanımı disiplin hükümleri arasına alınırken, okul ortamında siyasi sembol ve materyal bulundurulmaması, dijital araçların bilinçli kullanılması, mahremiyetin korunması ve bağımlılıkla mücadeleye ilişkin kurallar da öğrencilerden beklenen davranışlar arasında sayıldı.