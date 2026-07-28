Google’a 1 milyar dolarlık ceza yetmedi, 10 milyar dolarlık dava dalgası başladı

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Google’ın Avrupa’daki rekabet soruşturmalarında karşı karşıya kaldığı mali risk, düzenleyici kurumların verdiği para cezalarının ötesine geçti. Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası kapsamında şirkete kestiği 890 milyon euroluk ceza, Google’ın daha küçük rakipleri tarafından açılan özel tazminat davalarına yeni dayanak oluşturdu.

Avrupa’nın farklı ülkelerinde açılan ve hazırlanan davalarda Google’dan talep edilen tazminatın 10 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Fiyat karşılaştırma platformları, Google’ın kendi hizmetlerini arama sonuçlarında öne çıkararak yıllar boyunca rakip sitelerin trafiğini ve gelirini azalttığını savunuyor.

890 milyon euroluk ceza iki dosyadan çıktı

Avrupa Komisyonu, Google’a Dijital Piyasalar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 890 milyon euro ceza verdi. Yaklaşık 1 milyar dolara karşılık gelen karar, yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana Google’a kesilen ilk para cezası oldu.

Cezanın 460 milyon euroluk bölümü, Google’ın arama sonuçlarında kendi alışveriş, otel, ulaşım ve spor hizmetlerine rakip platformlardan daha avantajlı konum sağlaması nedeniyle verildi.

Kalan 430 milyon euroluk ceza ise Google Play’deki uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları uygulama mağazası dışındaki daha düşük fiyatlı ödeme seçeneklerine yönlendirmesinin engellenmesine dayanıyor.

Komisyon, Google’ın kendi hizmetlerini öne çıkaran uygulamalarının yalnızca geçmişte kalmadığı, devam eden bir rekabet ihlali oluşturduğu sonucuna vardı. Bu tespit, rakip şirketlerin yalnızca eski dönemler için değil güncel zararlar için de tazminat istemesinin önünü açabilir.

Google ise Avrupa Komisyonu’nun kararına katılmadığını ve uygulamalarının tüketicilere daha kullanışlı sonuçlar sunduğunu savunuyor. Şirketin Dijital Piyasalar Yasası kapsamında verilen cezaya itiraz etme ihtimali bulunuyor.

Idealo 465 milyon euroluk kapıyı açtı

Google’a karşı özel tazminat davalarının en önemli örneklerinden biri Almanya’da görüldü. Berlin Bölge Mahkemesi, Kasım 2025’te fiyat karşılaştırma platformu Idealo’ya faiz dahil 465 milyon eurodan fazla tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar, Almanya’da bir rekabet ihlali nedeniyle mahkeme tarafından hükmedilen en yüksek tazminat olarak kayıtlara geçti. Mahkeme, Google’ın kendi alışveriş karşılaştırma hizmetini sistematik biçimde öne çıkararak Idealo’yu dezavantajlı duruma düşürdüğü sonucuna ulaştı.

Idealo ise verilen tazminatın şirketin gerçek zararının yalnızca küçük bir bölümünü karşıladığını savunuyor. Şirket, Google’ın kendi hizmetlerine öncelik veren uygulamalarının 15 yıldan uzun süredir devam ettiğini belirterek hukuki mücadeleyi sürdürmeye hazırlanıyor.

Karar henüz bütün hukuki süreçlerin tamamlandığı anlamına gelmiyor. Google’ın itirazları nedeniyle ödeme takvimi uzayabilir. Buna rağmen Idealo kararı, diğer şirketlere Google karşısında tazminat kazanılabileceğini gösteren güçlü bir emsal oluşturdu.

Davalar altı ülkeye yayıldı

Google’a karşı açılan özel davalar Almanya ile sınırlı değil. İngiltere, İsveç, İtalya ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu en az altı Avrupa ülkesinde farklı aşamalarda tazminat talepleri bulunuyor.

Klarna tarafından desteklenen İsveçli fiyat karşılaştırma platformu PriceRunner, Google’a karşı milyarlarca dolarlık dava açtı. Stockholm’deki bir mahkeme temmuz ayında Google’ın faiz dahil yaklaşık 1,97 milyar dolar ödemesine hükmetti.

PriceRunner tarafı kararı önemli bir başarı olarak değerlendirse de paranın kısa sürede tahsil edilmesini beklemiyor. Google’ın yapacağı itirazların bir yıldan uzun sürmesi, davanın üst mahkemelerde yıllarca devam etmesi mümkün görülüyor.

İtalya’da Trovaprezzi.it platformunu işleten Moltiply Group, Google’dan 2,97 milyar euro tazminat talep ediyor. Şirketin hesabı, Google Shopping’in 2010–2017 dönemindeki uygulamalarının yanı sıra rekabet ihlalinin sonraki yıllara yayılan etkilerini ve faizi de kapsıyor.

İngiliz fiyat karşılaştırma platformu Kelkoo, farklı davalarda Google’dan milyarlarca sterlin talep ediyor. Amsterdam’da ise dava finansmanı şirketi LitFin’in desteklediği iki ayrı grubun toplam tazminat talebi 1 milyar doları aşıyor.

Rakip şirketler, son Dijital Piyasalar Yasası kararının Google’ın kendi hizmetlerine öncelik vermeyi sürdürdüğünü gösterdiğini savunuyor. Bu nedenle henüz dava açmamış şirketlerin de sürece katılabileceği değerlendiriliyor.

Avrupa cezaları 10,4 milyar euroyu geçti

Google, 2017’den bu yana Avrupa Birliği öncülüğünde verilen toplam 10,4 milyar euroluk rekabet cezasıyla karşı karşıya kaldı. Son 890 milyon euroluk karar, şirkete rekabet ihlalleri nedeniyle verilen beşinci ve altıncı cezaları aynı anda içeriyor.

Sürecin başlangıcı Google’ın 2008’den itibaren kendi alışveriş karşılaştırma hizmetini arama sonuçlarının üst bölümlerine taşımasına dayanıyor. Rakip fiyat karşılaştırma siteleri, bu değişikliğin ardından kullanıcı trafiklerinin sert biçimde düştüğünü bildirdi.

Avrupa Komisyonu 2017 yılında Google’a bu uygulamalar nedeniyle 2,42 milyar euro ceza verdi. Google karara karşı yıllarca süren hukuki mücadele yürüttü ancak Avrupa Birliği’nin en yüksek mahkemesinde davayı kaybetti.

Şirket geçen ay Android işletim sisteminde rakipleri engellediği gerekçesiyle verilen 4,1 milyar euroluk cezaya karşı yürüttüğü uzun hukuk mücadelesini de kaybetti.

Düzenleyicilerin verdiği cezalar doğrudan Avrupa Birliği bütçesine giderken özel tazminat davalarında ödeme, zarar gördüğünü kanıtlayan şirketlere yapılıyor. Bu nedenle aynı rekabet ihlali Google’a hem kamu cezası hem de özel tazminat yükü getirebiliyor.

Dava dalgası yapay zekâ harcamalarına denk geldi

Yeni tazminat talepleri, Google’ın ana şirketi Alphabet’in yapay zekâ yatırımlarını hızla artırdığı bir dönemde gündeme geldi. Veri merkezleri, özel çipler ve yapay zekâ altyapısına yapılan harcamalar şirketin nakit üretimi üzerinde baskı oluşturuyor.

Alphabet’in serbest nakit akışı, ikinci çeyrekte halka açık şirket tarihindeki ilk negatif seviyesine indi. Google’ın milyarlarca dolarlık yeni davalarla karşılaşması, yapay zekâ yatırımlarının finansmanı ve hissedarlara yapılacak ödemeler üzerindeki baskıyı artırabilir.

Bununla birlikte tazminat taleplerinin tamamının kısa sürede şirket bilançosuna yansıması beklenmiyor. Avrupa’daki rekabet davaları, itiraz ve temyiz süreçleri nedeniyle yıllarca devam edebiliyor.

Google Shopping hakkındaki ilk şikâyetlerle nihai mahkeme kararları arasında yaklaşık 20 yıllık bir süre bulunuyor. Hukuk çevreleri, yeni tazminat davalarında da ödeme için sekiz yıla varan bekleme sürelerinin oluşabileceğini belirtiyor.

Google, rakiplerin iddialarının hukuki temelden yoksun olduğunu savunuyor. Şirket, davaları açan platformların kendi ürünlerine yatırım yapmak yerine Google’dan ödeme almaya çalıştığını ileri sürüyor.

Avrupa’daki daha küçük teknoloji şirketleri ise para cezalarının tek başına Google’ın uygulamalarını değiştirmediğini belirtiyor. Şirketlere göre büyük tazminat kararları, rekabet ihlallerinin teknoloji devleri için yalnızca faaliyet maliyetine dönüşmesini engelleyebilecek en güçlü araç olacak.