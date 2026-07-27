İngiltere borsasından 197 milyar dolarlık şirket çıkışı

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Londra Borsası’nın FTSE 100 endeksinde işlem gören DCC Energy (DCC), KKR ve Energy Capital Partners tarafından kurulan konsorsiyuma 5,75 milyar sterline satılmasını öngören anlaşmayı kabul etti.

Yaklaşık 7,7 milyar dolarlık işlem tamamlanırsa, 32 yıldır Londra’da işlem gören enerji dağıtım şirketi borsadan çekilecek. DCC, İngiltere’de yabancı yatırımcıların satın alma hedefi haline gelen büyük şirketlere eklenen son isim oldu.

DCC için üç parçalı teklif

Anlaşmaya göre DCC Energy hissedarlarına hisse başına 65,25 sterlin nakit ödenecek. Hissedarlar ayrıca 1,4722 sterlinlik nihai temettüyü alacak.

Nexora teknoloji biriminin satışından sağlanacak net gelirin 800 milyon dolara ulaşması halinde hisse başına 1,25 sterline kadar ek ödeme yapılabilecek. Böylece hissedarların alacağı toplam tutar 67,9722 sterline çıkabilecek.

Nakit teklif ile temettü, DCC Energy’nin sermayesini yaklaşık 5,75 milyar sterlin değerliyor. Ek ödemenin tamamının yapılması ise işlemin değerini daha da yükseltecek.

Teklifin temettü dahil kısmı, DCC’nin satın alma ilgisi açıklanmadan önceki 53,80 sterlinlik kapanış fiyatına göre yüzde 24 prim taşıyor. Muhtemel Nexora ödemesi eklendiğinde prim yüzde 26’yı aşıyor.

DCC Energy hisseleri anlaşmanın duyurulmasının ardından yüzde 1,3 yükselerek 63,65 sterline çıktı. Piyasa fiyatının teklifin altında kalması, işlemin tamamlanması için gereken onayları ve ek ödemenin belirsizliğini yansıtıyor.

İngiltere’de 197 milyar dolarlık dalga

DCC anlaşması, İngiltere’deki yabancı satın alma dalgasının büyüklüğünü yeniden gündeme taşıdı. LSEG verilerine göre yabancı yatırımcıların İngiltere merkezli şirketler için 2026’da açıkladığı tekliflerin değeri 197 milyar doları geçti.

Bu tutar, kayıtların başladığı 1980’den bu yana yılın aynı döneminde görülen en yüksek seviyeye karşılık geliyor. ABD’li alıcılar, yabancı tekliflerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

İngiltere şirketlerini hedefleyen bütün birleşme ve satın alma tekliflerinin toplamı ise 231 milyar doları aştı. İşlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 210 yükseldi.

Yabancı alıcıların toplam içindeki payı yüzde 86’ya ulaştı. Bir yıl önce aynı oran yüzde 75 düzeyindeydi. İngiltere, açıklanan küresel birleşme ve satın alma işlemlerinin yüzde 8’den fazlasını çekerek 2015’ten bu yana en yüksek payına çıktı.

Londra’nın ucuzluğu alıcı çekiyor

İngiltere borsasında işlem gören şirketlerin ABD’deki benzerlerine göre daha düşük değerlemelere sahip olması, yabancı yatırımcıların iştahını artırıyor. Londra’nın öngörülebilir satın alma kuralları da büyük işlemlerin tamamlanmasını kolaylaştırıyor.

Test ve belgelendirme şirketi Intertek, haziran ayında EQT’nin 9,4 milyar sterlinlik teklifini kabul etti. Havayolu şirketi easyJet de özel sermaye fonlarıyla olası satış görüşmeleri yürütüyor.

Şirketlerin faaliyetleri ve gelirleri büyümeye devam ederken borsadaki değerlerinin aynı ölçüde yükselmemesi, yönetim kurullarını nakit tekliflere daha açık hale getiriyor. Yabancı fonlar ise şirketleri borsadan çıkararak yeniden yapılandırmayı ve uzun vadeli değer artışından yararlanmayı hedefliyor.

DCC’nin borsa hesabı tutmadı

DCC Energy, sağlık ve teknoloji faaliyetlerini elden çıkararak enerji dağıtımına odaklanan daha sade bir yapıya geçmeye çalışıyordu. Şirket, 2030’a kadar faaliyet kârını 830 milyon sterline çıkarma hedefi belirlemişti.

Mart 2026’da sona eren mali yılda DCC Energy’nin geliri 15,4 milyar sterlin, düzeltilmiş faaliyet kârı ise 634 milyon sterlin oldu. Şirket, 32 yıllık borsa tarihinde düzeltilmiş faaliyet kârını yıllık bileşik yüzde 14 artırdı ve temettüsünü kesintisiz büyüttü.

DCC yönetimi, stratejik dönüşüme ve yatırımcılarla yürütülen görüşmelere rağmen şirketin borsada kalıcı bir değerleme artışı sağlayamadığını belirtti. Yönetim kurulu, özel sermayenin verdiği nakit değerin Londra piyasasında oluşan fiyatın üzerinde olduğu sonucuna vardı.

Teklif daha önce bazı büyük hissedarların itirazıyla karşılaşmıştı. Muhalif yatırımcılar, enerji dönüşümü ve yeniden yapılanma tamamlanmadan yapılan satışın DCC’nin uzun vadeli değerini yeterince yansıtmadığını savundu.

Alıcıların gücü enerjiden geliyor

KKR, Mart 2026 itibarıyla 758 milyar dolarlık varlığı yönetiyor. Şirketin altyapı yatırımlarının büyüklüğü 107 milyar dolara ulaşıyor.

KKR, 2008’den bu yana enerji bağlantılı yatırımlara 57 milyar dolardan fazla özkaynak ayırdı. İngiltere ve İrlanda’da yaklaşık 37 milyar dolarlık yatırım yapan şirket, bu iki pazarda 70’in üzerinde işlem tamamladı.

Konsorsiyumun diğer ortağı Energy Capital Partners ise elektrik, doğal gaz, LNG, yenilenebilir enerji ve çevre altyapısına odaklanıyor. İki fon, DCC Energy’yi enerji dağıtımındaki dönüşümü borsa baskısından uzak biçimde yürütebilecek bir özel şirket haline getirmeyi planlıyor.

Kritik oylama eylülde yapılacak

DCC Energy yönetim kurulu, hissedarlara satın alma teklifini kabul etmeleri yönünde oybirliğiyle tavsiyede bulunacak. Şirketin özel mülkiyete geçmesi için toplantıya katılan ve oy kullanan her hisse sınıfında değer bakımından en az yüzde 75 destek gerekiyor.

Hissedar toplantısı ile olağanüstü genel kurulun Eylül 2026’da yapılması bekleniyor. Anlaşmanın ayrıca İrlanda Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanması gerekecek.

Gerekli şartlar yerine getirilirse işlem 2027’nin ilk çeyreğinde tamamlanacak. DCC Energy’nin borsadan ayrılması, 197 milyar dolarlık yabancı satın alma dalgasının Londra’daki şirket sayısını nasıl etkilediğini gösteren yeni ve büyük bir örnek olacak.