Özel okullarda fahiş fiyat denetimi: Soruşturmalar genişliyor

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, özel okullardaki fiyat uygulamalarına yönelik başlatılan soruşturmaların kapsamının genişleyebileceğini belirtti. Eğitim ücretlerinin yanı sıra yemek ve kırtasiye gibi yan hizmetlerdeki fiyat artışlarına ilişkin yoğun şikayet aldıklarını ifade eden Küle, bu alandaki incelemelerin süreceğini söyledi.

Geçen yıl çok sayıda soruşturmayı sonuçlandırdıklarını ve yeni dosyalar açtıklarını belirten Küle, bu yıl da incelemelere hızlı başladıklarını dile getirdi. Özel okullara yönelik süreçle ilgili konuşan Küle, şu ifadeleri kullandı:

"Özel okullar alanında da 19 teşebbüse soruşturma başlattık. Ancak sayının artacağını düşünüyorum. Her birimizin çocukları özel okullara gidiyor. Özel okullara ilişkin çok fazla şikayet geliyor bize. Bu şikayetler bizim soruşturma açmamıza neden oldu. Bu konuda çok sayıda şikayet vardı. Tahmin ediyorum ki özel okullar soruşturması ciddi anlamda artan sayıyla devam edecek."

Tarımda tohum ve fide incelemesi

Tarım sektöründe özellikle tohum ve fide alanına yoğunlaştıklarını belirten Küle, bu alanda çok sayıda ihlalle karşılaştıklarını söyledi. Soruşturmaların bir kısmının sürdüğünü, bazılarının ise uzlaşmayla sonuçlandığını aktaran Küle, yaklaşık 190 milyon lira civarında ceza kesildiğini ifade etti. Sektörde rekabet bilincinin henüz yeterince yerleşmediğini vurgulayan Küle, firmaların bu konuda önlem almaya başladığını da sözlerine ekledi.

Süt piyasasında düzenleme hazırlığı

Süt ve yem piyasasına yönelik iki ayrı soruşturma yürüttüklerini hatırlatan Küle, bu süreçte uzlaşma başvurularını kabul etmediklerini belirtti. Nihai karar aşamasında üreticiyi koruyan ve rekabeti güçlendiren bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Küle, şunları kaydetti:

"Bunun nedeni, soruşturmayı bitirirken, nihai kararımızı alırken, süt üreticisini koruyucu, süt sanayinde de rekabetçi, adil, şeffaf bir piyasa için düzenleme çalışmalarımız var. Düzenleme çalışmalarımızla ilgili uzmanlarımız 7 gün 24 saat çalışıyor. Bu konuda nihai kararda açıklayacağımız yükümlülüklerle birlikte hem çiğ süt tarafında hem de yem karşılığı süt alımlarında rekabetçi, şeffaf ve daha düzenli bir piyasanın oluşacağını düşünüyoruz."

Bankacılık ve sigortada iş gücü ihlalleri

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde devam eden soruşturmalara da değinen Küle, iş gücü hareketliliğinin engellenmesine yönelik çok sayıda ihlal tespit ettiklerini ifade etti. Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Küle, şu değerlendirmede bulundu:

"İş gücü mobilizasyonunun engellenmesi, bizim için asla kabul edilemez bir şey. Bu, gelişimin önünde de bir engel. Gelir dağılımını da son derece bozan ve yurt dışına beyin göçünü tetikleyen bir unsur."

Dijital platformlar mercek altında

Dijital platformlara yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirten Küle, Apple, Google, Yemek Sepeti ve Sahibinden gibi şirketlere ilişkin incelemelerin devam ettiğini söyledi. Alternatif ödeme sistemlerinin sınırlandırılması ve veri gücünün rekabeti bozucu etkilerinin sıkça karşılarına çıktığını ifade etti.

Hızlı tüketimde yeni inceleme

Sektör araştırmalarına da ağırlık verdiklerini belirten Küle, hızlı tüketim mallarında el terminallerinin kullanımına ilişkin incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Ayrıca ilaç sektöründe iki yılı aşkın süredir devam eden bir çalışmada önemli bulgular elde ettiklerini, bu konunun ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Dijital rekabette politika hazırlığı

Dijital piyasalarda rekabetin korunmasına yönelik yeni bir politika oluşturma sürecinde olduklarını belirten Küle, bu alanda hem incelemeler hem de soruşturmalar yürüttüklerini söyledi. Google hakkında dokuzuncu soruşturmanın sürdüğünü, Apple ile ilgili iki ayrı dosyanın da devam ettiğini ifade etti.

Yapay zeka ile geniş çaplı analiz

Kurumun yapay zekayı aktif şekilde kullandığını belirten Küle, bu teknoloji sayesinde analiz süreçlerinin hızlandığını ve kapsamının genişlediğini söyledi. Yapay zekayla çok sayıda sektörü aynı anda inceleyebildiklerini vurgulayan Küle, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zekayla daha önce çok uzun vakit alacağını bildiğimiz çalışmalarımızı ve analizlerimizi daha kolay ve daha kısa sürede yapmaya başladık. Ayrıca, adli bilişim ve veri analizinde kullanıyoruz. Yerinde incelemelerde teknolojiyi son derece iyi kullanan bir kurumuz. Adli bilişim ve denetimin veri analizi sürecinde yapay zekayı olabildiğince zorlayarak, kapasitemizi olabildiğince zorlayarak kullanıyoruz. Bir de eğitim ve kurumsal kapasite geliştirirken yapay zekadan çok yararlanıyoruz. Yapay zeka ile risk tespiti algoritmaları oluşturuyoruz. Daha önce konvansiyonel yöntemlerle yapılması çok zor olan şeyleri yapmaya başladık. Örneğin 550 sektörü aynı anda inceleyebiliyoruz, aynı anda mercek altına alabiliyoruz."

Kamu ihalelerine ilişkin analizlerde de yapay zekadan faydalandıklarını belirten Küle, teklif davranışları ve fiyat hareketlerinin detaylı şekilde incelenebildiğini ifade etti. Kurumun temel amacının rekabetçi piyasa koşullarını güçlendirmek ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.