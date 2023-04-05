RUMELİSİAD ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında akademik iş birliği

Rumelili Yönetici İş Adamı ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında yürütülecek ortak çalışma kapsamında hem eğitim-öğretim faaliyetlerinde iş birliği sağlanacak hem de 30 öğrenci verilecek burstan faydalanacak.

Eğitim ve iş dünyası arasında gerçekleştirilen ortak çalışmalar kapsamında “Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum” iş birliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. BUÜ Meslek Yüksekokulları ve RUMELİSİAD arasında geçerli olacak protokol Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın tarafından imzalandı.

RUMELİSİAD’a anlamlı teşekkür

İş birliği anlaşmasının imzalandığı törende söz alan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite iş dünyası ortaklığının şehirlere değer katacağını vurguladı. Yapılan işbirliği sebebiyle RUMELİSİAD yönetimine ve üyelerine teşekkür eden Rektör Kılavuz “Üniversitemizin paydaş yelpazesi çok geniş. Bursa’nın her kesiminden temsilcilerle iş birliği yapıyoruz.Bu da bizi gururlandırıyor. Desteklerini bu anlamda bizlerden esirgemeyen kıymetli RUMELİSİAD yönetimine ve tüm üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, eğitim ve öğretime destek olmanın kutsal bir vazife olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘’Ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum ve buradan mezun olduğumu her yerde gururla söylüyorum. RUMELİSİAD olarak bu konuda üniversitemize destek olmak istiyoruz. Öğrencilerimize tıpkı kendi evladımız gibi sahip çıkacağız. Onların doğru yönlendirilmeleri noktasında da üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz.”

Protokol imza töreninde BUÜ Meslek Yüksekokullarının müdür ve yöneticileri ile RUMELİSİAD Başkan Yardımcısı Ali Mutlu, Eğitim Komitesi Başkanı Nezih Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Özkeserli de hazır bulundu. Program hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonra erdi.