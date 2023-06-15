TOBB liseli genç girişimcilerin projelerini ödüllendirdi

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından girişimci gençlere destek olmayı amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen TOBB PROJEKTÖR projesi ödül töreni dün (13 Haziran Salı günü) İstanbul’da Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleştirildi. Törene, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, TOBB Projektör Genel Koordinatörü Ekrem Yıldırım, TOBB İGGK İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Keleş , TOBB İGGK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Akdemir, TOBB İGGK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pelin Karadeniz Kış, İTO YK Üyesi İbrahim Doğan Salman, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin, İSO Meclis Üyesi Ayşegül Çapan, İSO Meclis Üyesi Ömer Karadeniz , Webrazzi şirketinin kurucusu Arda Kutsal, STK temsilcileri ile liseli gençler, öğretmenleri ve aileleri katılım gösterdi.

İlk 3 takıma para ödülü verildi

İstanbul’da eğitim veren resmi ve özel tüm liselere ulaşılarak hazırlık süreci yürütülen projeye toplam 613 başvuru yapıldı ve 45 kişiden oluşan değerlendirme kurulu tarafından finalist olan 50 proje belirlendi. Projelerde yer alan toplam 200 öğrenciye ‘Girişimcilik Eğitimi ve Deneyim Paylaşımı’ sertifikalı eğitimler verildi. Ödül töreninde dereceye giren ilk 10 projeye ticarileştirilmesi için destek olunacak. İlk 3 takımın para ödülüyle ödüllendirildiği törenin sunuculuğunu Hop Dedik Ayhan olarak tanınan ünlü radyo programcısı Ayhan Alptekin yaparken, salondaki liseli gençlerin heyecanına ortak oldu.

Törende konuşma yapan TOBB İstanbul Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Hasan Bünül, katılımcı tüm projeleri kutlayarak tebrik etti ve projeye dahil olan liseli gençlerin girişimcilik süreçlerini destekleyeceklerinin sözünü verdi. Başkan Hasan Bünül; salonda bulunan gençlerden de, girişimcilik üzerine başarılı çalışmaların devam etmesi için söz aldı. Hızla değişen dünyaya adapte olabilmenin yolunun girişimcilik kültürünü geliştirmek olduğuna dikkat çeken Bünül; TOBB Projektör ile girişimcilik ekosistemine gençleri dahil ederek girişimcilik süreci inşa etmeyi amaçladıklarını söyledi. Türkiye’nin üreten ve ihracat yapan genç girişimcilere ihtiyacı olduğundan söz eden Hasan Bünül, “Bize de bu süreçte gençlerin yanında olmak ve onları desteklemek düşüyor. Bu sorumluluk bilinciyle gençlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı ise girişimcilik kültürünü öğrencilerimize kazandırarak, düşünen, araştıran, analiz eden ve üreten bir nesil oluşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti ve “Başarı; sürekli öğrenmek, deneyim kazanmak, denemek, yılmamak ve çalışmak sonrasında geliyor. Gençler, siz doğru yoldasınız, kendinizi geliştirmeye devam edin, başarı sizlerle” diye konuştu.

“Girişimci, her şeye rağmen projesini ortaya koyandır"

Webrazzi şirketinin kurucusu Arda Kutsal da; törene katılan gençlere motivasyon konuşması yaparak 2006 yılında şirketini kurduğunda 27 yaşında olduğundan bahsetti ve bugün Avrupa’nın ardından Ortadoğu pazarına açılma hedeflerinin olduğunu söyledi. Şirketini kurduğu dönemde teknoloji alanında yatırımcı potansiyelinin ve girişimci ekosisteminin sınırlı olmasına karşın yılmadığını sözlerine ekleyen Kutsal şöyle konuştu: “Girişimci, her şeye rağmen projesini ortaya koyandır. Girişimcilikte kritik detay, yılmadan hep devam etmektir. Siz ilk adımı attınız. Bundan sonra anahtar sizin elinizde, girişimcilik ateşiyle yolunuza devam edeceksiniz. Geleceğiniz parlak.”

Kazanan projeler şu şekilde:

PROJE: Göz Kırp Projesi / Pertevniyal Lisesi

PROJENİN AMACI: İletişimini konuşarak veya vücut hareketleri ile sağlayamayan felçli bireylerin günlük hayatta kendilerini ifade etme kolaylığı sağlayan proje ile; felçli bireylerin istekleri, tasarlanan özel gözlük sayesinde yakınlarına aktarılabilecek, kullanılan uygulama sayesinde hastadan alınan verilerin hasta bakıcısına iletilmesi sağlanacak.

Pertevnial Lisesi’nden Los Pollos Hermanos Takımı: Öğretmen / Esra Gürbüz – Öğrenciler / Yağız Gürarslan, Mehmet Emre Çankaya, Hasan Altan Turan ve Kerem Yazıcı

PROJE: Biyomatik Bubil Projesi / Modern Eğitim Koleji

PROJENİN AMACI: Proje kişilerin bitkilerinin durumlarını uygulama aracılığıyla istedikleri zamanda ve istedikleri konumda görmelerine olanak sağlamakta. İnsanların tarlalarındaki bitkilerinde yaşanabilecek olumsuz bir durum, yapay zeka yardımıyla kişiye bildirilecek.

Modern Eğitim Koleji’nden ile Biyomatik Bubil Takımı: Öğretmen / Erdal Hamarat – Öğrenciler / Buğlem Yetkin, Muhammed Bilal Yetkin

PROJE: Hackers Games Projesi / TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi

PROJENİN AMACI: Siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere, oyunlaştırma yolu ile interaktif bir uygulama üzerinden siber güvenlik eğitimleri verilerek, siber güvenlik alanında uzman kişilerin yetiştirilmesi sağlanacak.

TOKİ Halkalı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden T4 Technology Takımı: Öğretmen / İrfan Yavuz – Öğrenciler / Abdullah Dol, Muhammed Barutçu, Eren Sungur, Selman Taşkıran