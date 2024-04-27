Alkole zam Nisan 2024: Rakı ve şarap fiyatlarına zam geldi (İşte güncel rakı ve şarap fiyatları)

Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından nisan ayında alkol gruplarına da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı ve şarap fiyatlarına zam geldiğini açıkladı. Dündar, sosyal medya hesabından 2 şarap grubuna yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam yapıldığını paylaştı.

Dündar, "Kavaklıdere ve Doluca şarap guruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geldi hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Şarabın yanı sıra rakı fiyatlarına da zam geldi. Dündar, rakı zammının pazartesi gününden (29 Nisan) itibaren geçerli olacağını belirtti.

Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL..."

70'lik rakıya 76 TL zam

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise rakı zammını, "Rakı zammı geçti. 70’lik rakıya 76 TL zam geçişi oldu" ifadeleriyle duyurdu.