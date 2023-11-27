Türkiye öğrenci başı harcamada OECD'nin gerisinde: Kişi başı 5 bin 352 dolar

TED'in düşünce kuruluşu TEDMEM'in 'Bir Bakışta Eğitim 2023: Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler' raporu yayımlandı.

Rapora göre, Türkiye'de 25-64 yaş aralığındaki her iki yetişkinden biri en fazla ortaokul mezunu olarak öne çıktı. Türkiye’de lise mezunu dahi olmayan yetişkinlerin oranı yüzde 53,3 olurken, bu oran OECD ülkelerinde yüzde 19,8 oldu.

Yıllar içinde lise mezunu dahi olmayan genç kadınların oranındaki en büyük düşüş Türkiye'de gerçekleşti. 2015 yılında yüzde 52,1 olan bu oran, 2022'de yüzde 33,7’ye geriledi.

Üç gençten biri ne eğitimde ne istihdamda

Türkiye, OECD ülkeleri arasında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının en yüksek olduğu OECD ülkesi olarak öne çıktı. Türkiye'de 18-24 yaş aralığındaki her üç gençten biri (yüzde 33,5) ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Bu oran OECD ülkeleri ortalamasında yüzde 14,7 olarak gerçekleşti. Ayrıca Türkiye’de her 4 yükseköğretim mezunu yetişkinden biri istihdama katılmıyor.

Lisede okullaşma ortalamanın altında

Türkiye'de ilkokul ve ortaokul dönemlerine denk gelen 6-14 yaş arasındaki okullaşma oranı yüzde 100 oldu. 15-19 yaş aralığındaki okullaşma oranı ise yüzde 71 ile yüzde 84 olan OECD ortalamasının altında kaldı.

Eğitim harcaması 5 bin 352 dolar

Türkiye, tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkelerinden biri olarak öne çıktı. Tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcaması Türkiye’de ortalama 5 bin 352 dolar, OECD ülkeleri ortalamasında ise 12 bin 647 dolar oldu.

Raporda öğretmenlerin maaşları ile ilgili verilen bilgilere göre ise Türkiye'de en kıdemli öğretmen ile mesleğe yeni başlayan öğretmen arasındaki maaş farkı, OECD otalamasının gerisinde kaldı.