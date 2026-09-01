YKS’de ilk 1000’in tercihleri belli oldu: Tıp zirvede, mühendislik yakın takipte

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2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2026-YKS) ardından yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin hangi bölümlere yerleştiği belli oldu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı verilere göre ilk 1000’deki öğrencilerin tercihleri puan türlerine göre önemli farklılıklar gösterdi. Sayısal öğrenciler tıp ve mühendislikte yoğunlaşırken, eşit ağırlıkta hukuk, sözelde ise tarih öne çıktı.

Sayısalda ilk 1000’in 490’ı tıp, 434’ü mühendislik seçti

Sayısal puan türünde ilk 1000’e giren adayların 490’ı tıp, 434’ü ise mühendislik programlarına yerleşti.

Mühendislik tercihlerinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği öne çıktı. İlk 1000’deki adaylardan 194’ü Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, 135’i Bilgisayar Mühendisliğine, 43’ü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine, 38’i Endüstri Mühendisliğine ve 24’ü Uçak Mühendisliğine yerleşti.

Eşit ağırlıkta ilk tercih hukuk oldu

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000’e giren öğrencilerin en fazla yerleştiği bölüm hukuk oldu.

Hukuk programlarına 185 öğrenci yerleşirken, ikinci sırada 181 öğrenciyle işletme, üçüncü sırada ise 171 öğrenciyle iktisat yer aldı.

Eşit ağırlıkta yüksek başarı gösteren bazı öğrencilerin sayısal bölümlere yönelmesi de dikkat çekti. İlk 1000’deki eşit ağırlık öğrencilerinin 57’si tıp, 14’ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 12’si Bilgisayar Mühendisliği ve 9’u Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşti.

Sözelde ilk 1000’in gözdesi tarih

Sözel puan türünde ilk 1000’e giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. Tarih bölümlerine 105 öğrenci yerleşti.

Tarihi 83 öğrenciyle Özel Eğitim Öğretmenliği takip etti. Sözel puan türünde ilk 1000’de bulunan 83 aday ise eşit ağırlık puanıyla öğrenci kabul eden hukuk programlarına yerleşti.

Türk Dili ve Edebiyatı programlarını 48, İlahiyat programlarını ise 46 öğrenci tercih etti.

Yapay zeka programlarına ilk 1000’den öğrenciler yerleşti

2026-YKS tercih kılavuzuna ilk kez giren ve farklı disiplinleri yapay zekayla buluşturan yeni programlar da yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci aldı.

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000’e giren 10 öğrenci İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşti. Bu öğrencilerin 7’si ilk 500’de, biri ise ilk 100’de bulunuyor.

Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk 1000’den 3 öğrenci kazandı; bunların 2’si ilk 500’de yer aldı. Sözel puan türünde ilk 1000’e girenlerden 3’ü İşletme ve Yapay Zeka, 2’si Felsefe ve Yapay Zeka, 2’si de Tarih ve Yapay Zeka programlarına yerleşti.

Sayısal puan türünde ilk 1000’e giren 9 aday ise Yapay Zeka Mühendisliğini tercih etti.

Siber güvenliğe ilk 150’den öğrenci

YÖK’ün dijital dönüşüm ve istihdam odaklı programları arasında bulunan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerin tercihlerinde yer aldı.

TYT puan türünde ilk 1000’de, eşit ağırlık puan türünde ise ilk 150’de yer alan bir aday, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programına yerleşti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde yalnızca bugünün işlerine yönelik bir sistemle yetinmek istemediklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri öğrencilere bugünden kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.