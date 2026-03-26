YKS'de ter dökecek en genç aday 16, en yaşlı aday 87 yaşında

YKS'ye başvuru süreci tamamlandı. 6 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları, 2 Mart saat 23.59' da sona erdi. 10-12 Mart tarihlerinde geç başvuruları alınan sınavın, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenleneceği belirtilirken, sonuçların ise 22 Temmuz'da açıklanacağı ifade edildi.

YKS başvurularıyla ilgili verileri açıklayan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YKS'nin 20 Haziran Cumartesi saat 10.15' te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 425 bin 560 aday başvurdu. 21 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 195 bin 85, Arapçadan 4 bin 181, Almancadan 2 bin 552, Fransızcadan 919, Rusçadan 942 kişi olmak üzere toplam 203 bin 679 aday katılacak" ifadelerine yer verdi.

"Adayların 978 bin 387'si Anadolu lisesinden"

YKS'ye en fazla başvuruların Anadolu liselerinden gerçekleştiğini belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Adayların 978 bin 387' si Anadolu lisesi, 514 bin 773' ü meslek lisesi, 294 bin 58' i açık öğretim lisesi, 186 bin 792' si imam hatip lisesi, 104 bin 267' si fen lisesi, 15 bin 375' i sosyal bilimler lisesi, 18 bin 730' u spor ve güzel sanatlar lisesi, 5 bin 938' i teknik lise, 4 bin 962' si öğretmen liselerinden, 302 bin 278 aday ise diğer lise türlerinden başvurmuş durumda. Başvuranlardan 793 bin 414 aday lise son sınıfta bulunuyor."

193 bin 288 adayın 5. girişi

Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısının 1 milyon 56 bin 764 olduğunu belirten ÖSYM Başkanı, "Bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 244 bin 744, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 206 bin 664, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 69 bin 850 oldu. Adayların 921 bin 225' i sınava ilk kez başvuru yaparken, 665 bin 89 adayın ikinci başvurusu, 447 bin 57 adayın üçüncü başvurusu, 198 bin 901 adayın dördüncü başvurusu, 193 bin 288 aday ise beş ve daha fazla başvuru yapmış durumda" diye konuştu.

En yaşlı adayın 87 yaşında olduğu belirtildi

Sınava girecek en genç adayın 16, en yaşlı adayın ise 87 yaşında olduğunun detayını veren Ersoy, "En fazla başvuru 696 bin 766 ile 18 yaş grubundan geldi. 50 yaş ve üzeri 20 bin 159 aday sınava başvurdu" dedi.

"34 yaş üstü kadın kontenjanı 83 bin 730"

YKS'ye başvuranların 1 milyon 324 bin 487'sini kadın, 1 milyon 101 bin 73' ünün erkeklerin oluşturduğunu aktaran Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 83 bin 730 oldu. İl bazında en fazla başvuru sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi. Bursa ve Gaziantep bu illerimizi takip etti. 2 buçuk milyon adayın emeklerini emanetimiz olarak görüyoruz. Sınavın tüm oturumlarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."