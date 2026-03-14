2026 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri hangi tarihte yayımlanacak?

YKS 2026 başvuruları 12 Mart itibarıyla sona erdi. Yüz binler sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Güzel bir gelecek için iyi bir üniversite kazanmayı hedefleyen adayların bir gözü de sınav giriş belgelerinde... Peki, 2026 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

YKS sınav yerlerinin açıklanma tarihi hakkında ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. ÖSYM sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.