YÖK Başkanı Özvar duyurdu! Üniversiteler uluslararası yerleşke açabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, nisan ayı başında şartların elverişli hale gelmesi durumunda üniversitelerde uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış, yani hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceklerini belirtti.

Özvar, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kampüs Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, YÖK ve üniversiteler olarak depremin acılarını dindirmek ve yaraları sarmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Üniversitelere ve öğrencilere destek olmak için karar aldık

Depremlerde 127'si uluslararası olmak üzere 1423 öğrencinin yanı sıra 148 personelin hayatını kaybettiğini hatırlatan Özvar, deprem bölgesinde 18 üniversitedeki 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı ve 642 binanın hasarsız olduğunu söyledi.

Özvar, YÖK olarak depremzedelere, üniversitelere ve öğrencilere destek olmak için bir dizi karar aldıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birinci önceliğimiz yükseköğretim sistemimizin afet sonrasında hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir

"2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar almıştık.

Yine daha önce ifade ettiğim üzere alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış yani hibrit öğretim seçeneğini değerlendireceğimizi dile getirmiştim. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz yükseköğretim sistemimizin afet sonrasında hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir."

Yüksek öğretime erişimin önündeki engelleri önemli ölçüde azalttık

Deprem sonrası zarar gören bölgelerimizin yeniden kalkınması için üniversitelerin ve bilim insanlarının büyük katkıları olacağına inandığını belirten Özvar, "Üniversitelerimiz, ülkemizin daha hızlı bir şekilde toparlanmasında ve yeniden inşa sürecine katkı sağlanmasında başat roller oynamaya devam edecektir." dedi.

Özvar, 2022’de YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla yüksek öğretime erişimin önündeki engellerin önemli ölçüde azaltıldığını belirterek, şöyle konuştu:

34 yaş üstü kadınlara kontenjan tahsis edilecek

"Bu yıl ilk defa uygulanacak bir düzenlemeyi de belirtmek isterim. Çeşitli nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinin önlisans ve lisans programlarında kontenjan tahsis ettiğimizi sizlere ifade etmek isterim.

Bu vesileyle toplumdaki dezavantajlı grupların yükseköğretime erişimlerini artırmaya ve böylece fırsat eşitliği sağlamaya yönelik adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim. Deprem gibi insanların hayatını derinden etkileyen afetlere yönelik de bir takım düzenlemelerin arayışı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim."

​​​​​​​Uluslararası öğrenciler

Türkiye'nin UNESCO İstatistik Enstitüsü verilerine göre dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una ev sahipliği yaptığını kaydeden Özvar, şöyle konuştu:

"Yaptığımız hesaplamalar UNESCO verilerinin bu yıl içinde güncellenmesi durumunda Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip olan ilk 10 ülkeden biri olacağını göstermektedir. Biz tabii ki bu hedefi daha da ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz.

Göreve geldiğimiz günden bugüne yükseköğretim sistemimizde uluslararasılaşmanın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun üzerinde durduk ve durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği hedef doğrultusunda halihazırda 300 bin olan uluslararası öğrenci sayımızı 2030 yılı itibarıyla 1 milyona çıkaracağız. Bu doğrultuda uluslararası alanda da pek çok protokol ve anlaşmaya imza attık."

Uluslararası iş birlikleri

Özvar, uluslararası alanda anlaşma ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini dile getirerek, "Bazı mevzuat değişiklikleri yapmak suretiyle seçilecek öncelikle devlet üniversitelerimizin uluslararası yerleşke açmalarının önünü açacağımızı buradan duyurmak istiyorum. Yükseköğretim sistemimizin kıymetli üniversitelerinin ülkemizin stratejik ortaklık içinde bulunduğu ülkelerde, o ülkelerin yükseköğretiminde, beşeri sermayesinin nitelikli hale getirilmesinde çok önemli rolleri olacaktır." dedi.

Protokol töreni gerçekleştireceğiz

YÖK olarak deprem bölgesindeki üniversitelere yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle projeler gerçekleştireceklerini kaydeden Özvar, "İlerleyen günlerde deprem bölgesindeki öğrencilerimize yönelik olarak Dışişleri Bakanlığı ile ortaklaşa online diplomasi seminerleri düzenleyeceğimizin bilgisini de sizlere bu toplantı vesilesiyle aktarmak isterim. Söz konusu seminerleri gerçekleştirmek üzere yakın zamanda Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile bir protokol töreni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yıllık 315 kişiye burs sağlamayı hedefliyoruz

Özvar, hazırladıkları Uluslararası Araştırmacı Destek Programları kapsamında Türkiye genelinde doktora öğrencileri, doktora sonrası genç akademisyenler, ücretli akademik izin ile ayrılacak bilim insanları ve yabancı araştırmacılar olmak üzere 4 ayrı kategoride yıllık 315 kişiye burs sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.