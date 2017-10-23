Antalya'dan piyano ezgileri yükselecek

23 Ekim 2017

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 1 Kasım'da başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok müzisyeni 18. kez müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festivalde bu yıl Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy'un yanı sıra Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Cemil Yener Gökbudak, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı sanatçılar yer alıyor. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini orkestra şefi Gürer Aykal üstleniyor.

1 Kasım- 2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde;

'Piyano Flamenko' dendiğinde dünyada akla gelen ilk isimlerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl da festivalde konser veren, bu kez 'Sounds from Spain' (İspanya'dan Sesler) ile sahne alacak olan İspanyol Flamenko Piyanisti Manolo Carrasco;

Liszt'in Faust Senfonisi'ni piyanoya uyarlayan ve 12 Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan Stéphane Blet;

Her yıl 'Kamuran Gündemir Anısına' düzenlenen resitallerde yer alan genç Türk piyanist Cem Esen ve yine genç piyanistlerden Cemil Yener Gökbudak;

Uluslararası piyano yarışmalarında kazandığı ödüller ile de ismini duyuran Türk piyanist Emre Elivar;

Müzik otoriteleri tarafından "neslin en ilginç caz müzisyenlerinden biri" olarak gösterilen İspanyol piyanist ve besteci Ariadna Castellanos;

Çellist Çağ Erçağ ve gitar virtüozlarından Renda;

Pedro Almodovar'ın "Yüksek Topuklar" filminin sesi "İspanyol Diva" Luz Casal;

Türk piyano solistleri Güher & Süher Pekinel gibi klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok isim, 18. Uluslararası Antalya Müzik Festivali'nde yer alacak.

Festival, 1 Kasım' da Manolo Carrasco konseri ile başlayacak, 1-2 Aralık'ta Şef Leonard Slatkin'in yöneteceği orkestranın eşlik edeceği Güher & Süher Pekinel Piyano İkilisi'nin konserleri ile son bulacak.

18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde, gerçekleşecek tüm etkinlikler boyunca 468 müzisyen sahne alacak.