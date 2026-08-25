1950'den bu yana en şiddetlisi olabilir: Tahıl fiyatları için alarm

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Citi, 2026'nın sonları ile 2027'nin başlarında tarım piyasalarını etkileyebilecek en önemli riskin güçlenen Süper El Nino olduğunu belirterek mısır, soya fasulyesi ve buğdaya ilişkin fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Ağustos 2026 güncellemesi de hava olayına ilişkin riskin arttığını ortaya koydu. Kurum, çok güçlü bir El Nino yaşanma olasılığını yüzde 90'ın üzerinde hesapladı. Ekim-aralık dönemindeki olayın 1950'den bu yana görülen tüm El Nino süreçlerinden daha şiddetli olma ihtimali ise yüzde 69 olarak belirlendi.

Mısır, soya fasulyesi ve buğday hedefleri yükseldi

Citi, mısır için üç aylık fiyat hedefini kile başına 5,40 dolara, 12 aylık tahminini ise 5,90 dolara çıkardı.

Soya fasulyesinde önceki hedefe ulaşılması üzerine üç aylık beklenti kile başına 12,75 dolara yükseltildi. Bu ürüne ilişkin 12 aylık fiyat hedefi de 13,25 dolar olarak açıklandı.

Buğday tahminlerinde de yukarı yönlü değişikliğe giden banka, üç aylık hedefini 7,25 dolar, 12 aylık beklentisini ise 7,75 dolar olarak belirledi.

Piyasalar üretimdeki risklerin tamamını fiyatlamadı

Banka, geliştirdiği "Risk Altındaki Üretim" modeline göre mevcut fiyatların küresel tarımsal üretimde yaşanabilecek kayıpları yalnızca kısmen yansıttığını bildirdi.

Hava koşullarına karşı en savunmasız emtialar arasında palm yağı, robusta kahvesi, pirinç, şeker, kakao ve Avustralya buğdayı gösterildi. Risklerin coğrafi olarak Avustralya, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Brezilya'nın bazı kesimlerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Citi'ye göre tarım emtialarındaki yükseliş ihtimali yalnızca El Nino'ya dayanmıyor. Olumsuz hava koşullarının verim tahminlerini düşürmesi, güçlü ihracat talebi, Karadeniz'deki aksamalar, gübre ve enerji maliyetleri ile küresel biyoyakıt talebi de fiyatları destekleyen gelişmeler arasında bulunuyor.

Palm yağındaki risk soya fasulyesine yansıyabilir

Güçlü bir El Nino'nun Endonezya ve Malezya'daki palm yağı üretimini olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyor. Palm yağı arzındaki olası kaybın soya yağına talebi artırabileceği, bunun da kırma ve işleme faaliyetleri üzerinden soya fasulyesi fiyatlarını yukarı taşıyabileceği değerlendiriliyor.

Citi, hava koşulları ile jeopolitik gelişmelerin birlikte oluşturduğu risklere en fazla maruz kalan tahılın buğday olduğuna dikkati çekti.