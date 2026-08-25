Havacılıkta iddialı proje yarıda kaldı: Faaliyetlerini durduruyor

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Havacılık sektöründe çevreci dönüşüm hedefiyle yola çıkan bir girişim daha finansman engeline takıldı. Avustralya merkezli Stralis, hidrojen-elektrikli uçak teknolojisini ticari kullanıma hazır hâle getiremediği için faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Brisbane merkezli şirket, 2021 yılından bu yana kısa mesafeli uçuşlarda kullanılabilecek yüksek sıcaklıklı proton değişim membranlı yakıt hücreleri üzerinde çalışıyordu. Teknolojiyle karbon salımı gerçekleştirmeyen bölgesel uçuşların hayata geçirilmesi hedefleniyordu.

Ticari aşamaya geçemedi

Stralis, 29 Temmuz 2026’da hidrojen-elektrikli sisteme dönüştürülen Beechcraft A36 Bonanza tipi uçakla ilk yerde hareket testini tamamladı. Ancak bu adım şirketin finansman sorunlarını aşmasına yetmedi.

Şirket yönetimi, teknolojinin çalıştığını kanıtlama aşaması ile ticari kullanıma hazır bir ürün ortaya çıkarma süreci arasındaki mesafenin beklenen hızda kapatılamadığını açıkladı.

Düzenleyici onay süreçlerinin yüksek maliyeti, yatırım bulmakta yaşanan güçlükler ve hidrojen altyapısının yeterince gelişmemesi kapanma kararının başlıca nedenleri arasında gösterildi.

İlk seferler 2027’de başlayacaktı

Şirket, altı Beechcraft 1900D tipi uçağı hidrojen-elektrikli sisteme dönüştürerek 2027’nin ilk yarısında Brisbane çıkışlı ticari uçuşlara başlamayı planlıyordu. Proje, Air New Zealand gibi sektörün büyük oyuncularından da ilgi görmüştü.

Stralis henüz tarifeli yolcu seferlerine başlamadığı için kapanma kararı herhangi bir uçuş iptaline veya yolcu mağduriyetine yol açmayacak. Şirketin faaliyetlerini ağustos ayı sonuna kadar tamamen durdurması bekleniyor.