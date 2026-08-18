Ünlü jean markası iflas etti

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Sürdürülebilir ve döngüsel moda modeliyle öne çıkan jean markası MUD Jeans, mali sorunların ardından iflas etti. Şirketin kurucusu Dion Vijgeboom, geçmişten gelen borç yükünün tüm çabalara rağmen aşılamadığını açıkladı.

Sürdürülebilir ürünlere yönelik tüketici ilgisi artarken, bu tercihin satın alma davranışlarına aynı ölçüde yansımaması şirketleri zorluyor. Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine alan MUD Jeans de finansal sorunların ardından iflas sürecine girdi.

Şirketin kurucusu Dion Vijgeboom, LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada MUD Jeans'in kendi başvurularının ardından iflas ettiğini duyurdu.

Borç yükü aşılamadı

Vijgeboom, şirketi ayakta tutabilmek için son aylarda yoğun çaba gösterdiklerini ancak geçmişten gelen borçların oluşturduğu mali yükün üstesinden gelemediklerini belirtti.

"Bu, uğruna mücadele ettiğimiz son değildi. Geçtiğimiz aylarda ekibimiz şirket için sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak amacıyla yorulmadan çalıştı. İleriye giden bir yol olduğuna inandık. Ancak tüm çabalarımıza rağmen geçmişten gelen borçların mali yükü nihayetinde üstesinden gelinemeyecek kadar ağır oldu."

Şirketin internet sitesi erişime açık kalırken yeni sipariş alımı durduruldu. Mevcut siparişlerin yanı sıra markanın onarım ve geri alım hizmetlerinin geleceğine ilişkin ise henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Jean fiyatları 200 doları aşıyordu

Tekstil atıklarını azaltmayı hedefleyen MUD Jeans, ürünlerin onarılması, yeniden satılması ve elyaftan elyafa geri dönüştürülmesi üzerine kurulu döngüsel bir iş modeli uyguluyordu.

Ancak sürdürülebilir üretimin getirdiği maliyetler ürün fiyatlarına da yansıyordu. Markanın erkek jeanlerinde indirimli fiyatlar 82 dolar seviyesinden başlarken bazı modellerde fiyat 234 doların üzerine çıkıyordu. Kadın modellerinde ise fiyatlar yaklaşık 76 dolardan başlayarak 176 dolara kadar ulaşıyordu.

Tüketici için sürdürülebilirlik tek başına yetmiyor

MUD Jeans'in yaşadığı finansal sorunlar, tüketicilerin sürdürülebilir ürünlere yönelik yaklaşımını da yeniden gündeme taşıdı.

McKinsey'nin konuya ilişkin değerlendirmesine göre sürdürülebilir ürünler, tüketicilerin olumlu yaklaşımına rağmen anlamlı pazar paylarına ulaşmakta zorlanabiliyor.

McKinsey Sustainability bünyesinde Avrupa Yeşil İş Geliştirme çalışmalarına liderlik eden Anna Granskog, sürdürülebilirliğin tek başına tüketicinin satın alma kararını belirlemeye çoğu zaman yetmediğini belirtti.

Granskog'a göre fiyat hassasiyeti, alışkanlıklar ve üründen beklenen performans gibi unsurlar satın alma kararında sürdürülebilirliğin önüne geçebiliyor.

Stanford Graduate School of Business'tan Yewon Kim ile University of Rochester'dan Kristina Brecko'nun araştırması da benzer bir tabloya işaret etti. Araştırmada ambalaj boyutu, ürün içeriği ve marka adının satın alma kararlarında sürdürülebilirlikten daha belirleyici olabildiği görüldü.

Sürdürülebilir markalar maliyet baskısıyla karşı karşıya

MUD Jeans, sürdürülebilirlik temelli iş modeliyle finansal sorun yaşayan ilk marka değil. Daha önce TOMS, Beyond Meat ve Clover Food Lab gibi çevresel veya sosyal faydayı iş modelinin önemli bir parçası haline getiren şirketler de mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Moda sektöründe ise sürdürülebilir üretimin geleneksel yöntemlere kıyasla daha yüksek maliyet oluşturması önemli sorunlardan biri olarak gösteriliyor.

MUD Jeans'in kurucusu Vijgeboom ise iflasa rağmen şirketin geliştirdiği döngüsel moda modeline inanmaya devam ettiğini belirterek markanın gelecekte "ikinci bir bölüm" açmasını umduğunu ifade etti.