Yerli telefonda takvim netleşti, 3 farklı cihaz geliyor: Yazılım yerli olacak, üretim İstanbul’da yapılacak
Yerli akıllı telefon projesinde yeni detaylar ortaya çıktı. 2027’nin ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılması planlanan cihazın İstanbul’da üretilmesi hedeflenirken, biri geniş tüketici kitlesine, biri üst segmente, diğeri ise kriptolu haberleşme özelliğiyle kamu kurumlarına yönelik olmak üzere 3 farklı model geliştirilecek.
Türkiye’nin yerli akıllı telefon projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. Cihazın geliştirilmesinden seri üretimine, satış kanallarından kullanım alanlarına kadar uzanan yol haritasına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. ASELSAN ve Türk Telekom’un Mayıs 2026’da kamuoyuna açıkladığı stratejik iş birliği kapsamında geliştirilen yerli akıllı telefonun yanı sıra kullanıcı cihazları ve haberleşme ekipmanlarının donanım ve yazılımlarının da Türkiye’de geliştirilmesi hedefleniyor.
Projenin yaklaşık üç yıllık bir hazırlık sürecinin ardından şekillendiği belirtilirken, çalışmanın ASELSAN ve Türk Telekom’un yanı sıra Türk Dünyası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon’un iş birliğiyle yürütüldüğü paylaşılanlar arasında. Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, projeye ilişkin yeni detayları paylaşırken, yerli telefon için hedeflenen takvimin de büyük ölçüde netleştiğini belirtti. Buna göre cihazın 2027’nin ilk çeyreğinde tanıtılması planlanıyor.
2027’Nin ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı tanıtacak
Projenin kamuoyuna açıklanan son aşamasından önce yaklaşık üç yıllık bir hazırlık döneminden geçtiğini belirten Erkoç, süreçte kamu kurumlarıyla çeşitli görüş alışverişlerinin gerçekleştirildiğini, projenin bu çalışmaların ardından şekillendiğini ifade etti. İlerleyen aşamada ASELSAN’ın da projeye dahil olmasıyla birlikte çalışmanın kapsamının genişlediğini aktaran Erkoç, projenin yalnızca yeni bir akıllı telefon geliştirilmesinden ibaret olmadığını vurgulayarak, cihazın tanıtım tarihiyle ilgili bilgi de verdi. Erkoç, “Yeni nesil akıllı cihazımız 2027’nin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Cihazın tanıtımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Telefonun markasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda projenin yalnızca teknik altyapısının değil, ticari yapılanmasının da oluşturulmaya başladık” dedi.
“CEO arayışımız başladı”
Aydın Erkoç, proje için şirket yapılanmasının oluşturulduğunu ve şirketin yönetimi için CEO arayışının başladığını da aktardı. Dolayısıyla proje, bir telefonun geliştirilmesinin ötesinde, üretimden markalaşmaya, satıştan dağıtıma kadar ayrı bir ticari yapı oluşturulması aşamasına da taşındı. Yazılım da Türkiye’de geliştirilecek.
“Fabrika İstanbul’da kurulacak”
Yerli telefonun seri üretimi de Türkiye’de gerçekleşecek. Proje kapsamında kurulması planlanan fabrikanın ise İstanbul’da bulunması öngörülüyor. Böylece cihazın yalnızca tasarım ve yazılım tarafında değil, seri üretim aşamasında da Türkiye’de konumlandırılması amaçlanıyor. Fabrikanın kapasitesi, üretim adedi ve yatırım tutarı gibi ayrıntılar konusunda ise henüz net bilgiler veremediklerini paylaşan Aydın Erkoç, İstanbul’da kurulması planlanan üretim tesisiyle birlikte projenin bir Ar-Ge çalışmasının ötesine geçerek doğrudan tüketici elektroniği üretimine dönüşmesinin hedeflendiğini ifade etti.
Yazılım tamamen yerli, TOGG ile iletişim de kuracak
Projede yerlilik yalnızca donanımla sınırlı tutulmayacak. Telefonun yazılım tarafında da yerli çözümlerin kullanılacak. Aydın Erkoç, cihazın yazılımının yerli olarak geliştirileceğini belirtirken, bunun kullanıcı deneyimi açısından mevcut akıllı telefon ekosisteminden kopuk bir yapı anlamına gelmeyeceğini söyledi. İlk etapta standart uygulamalarla hayata geçmesi beklenen cihazla ilgili Erkoç şöyle devam etti:
“Kendi uygulamalarımız olacak. Anlaşmalar yapılıyor. Buna göre telefonun günlük kullanımda ihtiyaç duyulan sosyal medya uygulamalarıyla uyumlu çalışacak. Bu nokta, yerli işletim sistemi veya yazılım altyapısının tüketici tarafından benimsenmesi açısından kritik önem taşıyor. Hatta Togg ile bağlantı da kurulacak. Cihazın ara yüzü Togg’un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilecek.
Afetlerde de şebeke olmadan iletişim kurabilecek
Yerli telefonun öne çıkan özelliklerinden biri ise uydu haberleşmesi olacak. Cihazda uydu bağlantısının mümkün olduğunun altını çizen Aydın Erkoç, özellikle doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kesintisiz iletişimin devam edeceğini anlattı. Deprem, sel, yangın gibi afetlerde baz istasyonlarının zarar görmesi veya mobil haberleşme altyapısının devre dışı kalması durumunda geleneksel mobil iletişim kanallarının kullanılması mümkün olamadığını anlatan Erkoç, yerli telefonda geliştirilmesi planlanan uydu bağlantısı sayesinde bu tür durumlarda iletişimin devam edeceğini vurguladı. Erkoç, “Bu proje kriz ve afette iletişimin sürdürülebilmesine katkı sağlayan bir haberleşme cihazı olacak” dedi.
İlk kullanıcılar kamudan, fiyat erişilebilir olacak
Yerli telefonun pazara sunulmasında da aşamalı bir model uygulanması planlanıyor. Cihazın ilk aşamada kamu kurumlarının kullanımına sunulması hedefleniyor. Kamu kullanımının ardından telefonun daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması planlanıyor. Erkoç, projenin temel amaçlarından birinin cihazı mümkün olduğunca ulaşılabilir bir fiyat seviyesinde tutmak olduğu belirterek, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde en az iki farklı versiyonla sunulacağını da anlattı.
3 farklı telefon modeli geliyor
1 Herkesin ulaşabileceği ana model: Geniş tüketici kitlesine hitap edecek ana model, projenin erişilebilir fiyatlı versiyonu olacak. Günlük kullanıma yönelik cihazda uydu bağlantısı, uzun pil ömrü ile su ve toza dayanıklılık gibi özellikler bulunması hedefleniyor.
2 Kriptolu kamu modeli: Yalnızca kamu kurumlarının kullanımına sunulacak bu model, projenin en yüksek güvenlik seviyesine sahip cihazı olacak. Kriptolu haberleşme altyapısına sahip olması planlanan modelin dağıtımına ilk olarak başlanacak.
3 Lüks segment model: Ana modelin daha pahalı ve üst donanımlı versiyonu olarak konumlandırılacak cihaz, üst segment kullanıcıları hedefleyecek. Bu modelde de uydu bağlantısı, uzun pil ömrü ve suya-toza dayanıklılık gibi özelliklerin bulunması planlanıyor.