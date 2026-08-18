Yerli telefonda takvim netleşti, 3 farklı cihaz geliyor: Yazılım yerli olacak, üretim İstanbul’da yapılacak

Türkiye’nin yerli akıllı telefon projesinde ça­lışmalar hızla devam ediyor. Cihazın geliştirilme­sinden seri üretimine, satış ka­nallarından kullanım alanları­na kadar uzanan yol haritası­na ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. ASELSAN ve Türk Tele­kom’un Mayıs 2026’da kamu­oyuna açıkladığı stratejik iş birliği kapsamında geliştirilen yerli akıllı telefonun yanı sıra kullanıcı cihazları ve haberleş­me ekipmanlarının donanım ve yazılımlarının da Türkiye’de geliştirilmesi hedefleniyor.

Projenin yaklaşık üç yıllık bir hazırlık sürecinin ardından şekillendiği belirtilirken, çalış­manın ASELSAN ve Türk Te­lekom’un yanı sıra Türk Dün­yası İş Konseyi bünyesindeki TTT İnovasyon’un iş birliğiyle yürütüldüğü paylaşılanlar ara­sında. Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç, projeye ilişkin yeni detayları paylaşır­ken, yerli telefon için hedefle­nen takvimin de büyük ölçüde netleştiğini belirtti. Buna göre cihazın 2027’nin ilk çeyreğin­de tanıtılması planlanıyor.

2027’Nin ilk çeyreğinde Cumhurbaşkanı tanıtacak

Projenin kamuoyuna açık­lanan son aşamasından önce yaklaşık üç yıllık bir hazırlık döneminden geçtiğini belirten Erkoç, süreçte kamu kurumla­rıyla çeşitli görüş alışverişle­rinin gerçekleştirildiğini, pro­jenin bu çalışmaların ardından şekillendiğini ifade etti. İlerle­yen aşamada ASELSAN’ın da projeye dahil olmasıyla birlikte çalışmanın kapsamının geniş­lediğini aktaran Erkoç, proje­nin yalnızca yeni bir akıllı te­lefon geliştirilmesinden iba­ret olmadığını vurgulayarak, cihazın tanıtım tarihiyle ilgili bilgi de verdi. Erkoç, “Yeni ne­sil akıllı cihazımız 2027’nin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Ciha­zın tanıtımının Cumhurbaş­kanı Recep Tayyip Erdoğan ta­rafından yapılacak. Telefonun markasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda projenin yalnızca teknik altya­pısının değil, ticari yapılanma­sının da oluşturulmaya başla­dık” dedi.

“CEO arayışımız başladı”

Aydın Erkoç, proje için şir­ket yapılanmasının oluşturul­duğunu ve şirketin yönetimi için CEO arayışının başladığı­nı da aktardı. Dolayısıyla pro­je, bir telefonun geliştirilmesi­nin ötesinde, üretimden mar­kalaşmaya, satıştan dağıtıma kadar ayrı bir ticari yapı oluş­turulması aşamasına da taşın­dı. Yazılım da Türkiye’de geliş­tirilecek.

“Fabrika İstanbul’da kurulacak”

Yerli telefonun seri üretimi de Türkiye’de gerçekleşecek. Proje kapsamında kurulma­sı planlanan fabrikanın ise İs­tanbul’da bulunması öngörü­lüyor. Böylece cihazın yalnız­ca tasarım ve yazılım tarafında değil, seri üretim aşamasında da Türkiye’de konumlandırıl­ması amaçlanıyor. Fabrikanın kapasitesi, üretim adedi ve ya­tırım tutarı gibi ayrıntılar ko­nusunda ise henüz net bilgiler veremediklerini paylaşan Ay­dın Erkoç, İstanbul’da kurul­ması planlanan üretim tesisiy­le birlikte projenin bir Ar-Ge çalışmasının ötesine geçerek doğrudan tüketici elektroniği üretimine dönüşmesinin he­deflendiğini ifade etti.

Yazılım tamamen yerli, TOGG ile iletişim de kuracak

Projede yerlilik yalnızca do­nanımla sınırlı tutulmayacak. Telefonun yazılım tarafında da yerli çözümlerin kullanılacak. Aydın Erkoç, cihazın yazılımı­nın yerli olarak geliştirileceği­ni belirtirken, bunun kullanı­cı deneyimi açısından mevcut akıllı telefon ekosisteminden kopuk bir yapı anlamına gel­meyeceğini söyledi. İlk etapta standart uygulamalarla hayata geçmesi beklenen cihazla ilgili Erkoç şöyle devam etti:

“Kendi uygulamalarımız ola­cak. Anlaşmalar yapılıyor. Bu­na göre telefonun günlük kul­lanımda ihtiyaç duyulan sosyal medya uygulamalarıyla uyum­lu çalışacak. Bu nokta, yerli iş­letim sistemi veya yazılım alt­yapısının tüketici tarafından benimsenmesi açısından kri­tik önem taşıyor. Hatta Togg ile bağlantı da kurulacak. Cihazın ara yüzü Togg’un dijital ekosis­temi ve arayüzüyle uyumlu ha­le getirilecek.

Afetlerde de şebeke olmadan iletişim kurabilecek

Yerli telefonun öne çıkan özelliklerinden biri ise uydu haberleşmesi olacak. Cihazda uydu bağlantısının mümkün olduğunun altını çizen Aydın Erkoç, özellikle doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kesintisiz iletişimin devam edeceğini anlattı. Deprem, sel, yangın gibi afetlerde baz istasyonlarının zarar görmesi veya mobil haberleşme altyapısının devre dışı kalması durumunda geleneksel mobil iletişim kanallarının kullanılması mümkün olamadığını anlatan Erkoç, yerli telefonda geliştirilmesi planlanan uydu bağlantısı sayesinde bu tür durumlarda iletişimin devam edeceğini vurguladı. Erkoç, “Bu proje kriz ve afette iletişimin sürdürülebilmesine katkı sağlayan bir haberleşme cihazı olacak” dedi.

İlk kullanıcılar kamudan, fiyat erişilebilir olacak

Yerli telefonun pazara sunulmasında da aşamalı bir model uygulanması planlanıyor. Cihazın ilk aşamada kamu kurumlarının kullanımına sunulması hedefleniyor. Kamu kullanımının ardından telefonun daha geniş tüketici kitlesine ulaştırılması planlanıyor. Erkoç, projenin temel amaçlarından birinin cihazı mümkün olduğunca ulaşılabilir bir fiyat seviyesinde tutmak olduğu belirterek, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde en az iki farklı versiyonla sunulacağını da anlattı.

3 farklı telefon modeli geliyor

1 Herkesin ulaşabileceği ana model: Geniş tüketici kitlesine hitap edecek ana model, projenin erişilebilir fiyatlı versiyonu olacak. Günlük kullanıma yönelik cihazda uydu bağlantısı, uzun pil ömrü ile su ve toza dayanıklılık gibi özellikler bulunması hedefleniyor.

2 Kriptolu kamu modeli: Yalnızca kamu kurumlarının kullanımına sunulacak bu model, projenin en yüksek güvenlik seviyesine sahip cihazı olacak. Kriptolu haberleşme altyapısına sahip olması planlanan modelin dağıtımına ilk olarak başlanacak.

3 Lüks segment model: Ana modelin daha pahalı ve üst donanımlı versiyonu olarak konumlandırılacak cihaz, üst segment kullanıcıları hedefleyecek. Bu modelde de uydu bağlantısı, uzun pil ömrü ve suya-toza dayanıklılık gibi özelliklerin bulunması planlanıyor.