Yapay zeka bir piyasayı daha altüst etti: Talebe yetişemiyorlar

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Bellek çipi piyasası geçmişte sert yükseliş ve düşüş döngüleriyle biliniyor, fiyatlar yükseldiğinde üreticiler kapasiteyi artırıyor, oluşan arz fazlası bir süre sonra fiyatların yeniden gerilemesine yol açıyordu. Ancak yapay zeka yatırımları bu kez döngünün daha uzun sürmesine neden olacak.

Yapay zeka talebi zorluyor

Yapay zeka sistemlerinde kullanılan yüksek performanslı bellek çiplerine talep hızla artarken bu çiplerin üretimi, geleneksel belleklere kıyasla daha fazla kapasite gerektirdiği için fabrikalardaki üretim alanının giderek daha büyük bölümü yapay zekaya yönelik ürünlere ayrılıyor.

TrendForce'un tahminine göre, yüksek bant genişlikli bellek olarak bilinen HBM çipleri 2027'de büyük üreticilerin toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 30'unu kullanabilir. Ancak bu ürünlerin toplam bellek üretimindeki payının yüzde 13 civarında kalması bekleniyor.

Bir başka deyişle, yapay zekaya yönelik çipler fabrikalarda daha fazla yer kaplarken diğer bellek ürünleri için kullanılabilecek kapasite azalıyor. Üstelik hızla çoğalan yapay zeka veri merkezleri, sunucularda kullanılan geleneksel bellek çiplerine olan talebi de artırıyor.

Yeni üretim talebe yetişmeyebilir

Üreticiler artan ihtiyacı karşılamak için yeni fabrikalar kuruyor ve mevcut tesislerini genişletiyor. Ancak yeni tesislerin devreye girmesi zaman alıyor. Mevcut üretim kapasitesinin giderek daha büyük bölümünün yapay zekaya ayrılması da piyasadaki sıkışıklığın kısa sürede giderilmesini zorlaştırıyor.

Arzın sınırlı kalması geleneksel bellek fiyatlarını da yukarı taşıyor. Böylece yapay zeka yatırımlarının etkisi bellek pazarının geneline yayılıyor.

Üreticilerin gelirleri yükseliyor

Güçlü talep ve artan fiyatlar, büyük bellek üreticilerinin gelir ve kârlarını da yukarı çekiyor. Sunucularda kullanılan bellek çipleri pazarının büyük bölümü üç üreticinin kontrolünde bulunuyor. 2026'nın ilk çeyreğinde pazar liderinin payı yüzde 38,5 olurken diğer iki büyük üreticinin payları yüzde 28,8 ve yüzde 22,4 seviyesinde gerçekleşti.

Milyarlarca dolarlık yatırım başladı

Üreticiler talebe yetişebilmek için kapasite yatırımlarını hızlandırdı. Güney Kore'de gelişmiş bellek çipleri için 38,3 milyar dolarlık yeni yatırım onaylanırken ABD'de de üretim kapasitesi genişletiliyor. Çin'de ise dünyanın dördüncü büyük bellek üreticisinin mevcut kapasitesini iki katından fazla artırmayı planladığı belirtiliyor.

Sıkışıklık 2027'ye kadar sürebilir

TrendForce'un tahminleri, bazı bellek türlerinde arzın 2027'nin ikinci yarısında rahatlayabileceğini gösteriyor. Sunucular ve yapay zeka sistemlerinde yoğun kullanılan bellek çiplerinde ise sıkışıklığın daha uzun sürmesi bekleniyor.

Bu nedenle bellek piyasasındaki mevcut yükseliş, geçmişte görülen döngülerden daha uzun sürebilir. Yeni üretim kapasitesinin talebi yakalamaya başlaması ise fiyatların yönü açısından belirleyici olacak.