Goldman Sachs'tan Fed faiz yorumu: Piyasalar hâlâ fazla şahin

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Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, müşterilere gönderdiği değerlendirme notunda, zayıf perakende satışlar, beklentileri karşılamayan istihdam verileri ve enflasyondaki yavaşlamaya dikkat çekti.

Hatzius, söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylül toplantısında faiz artırımına gitme ihtimalinin "çok düşük" seviyeye gerilediğini belirtti.

Enflasyonda yeniden yükseliş beklemiyor

ABD'de enflasyonun yılın geri kalanındaki seyrine ilişkin beklentilerini de paylaşan Hatzius, fiyat baskılarının yeniden güçlenmesinden ziyade enflasyondaki iyileşmenin devam etmesini daha olası gördüklerini ifade etti.

Hatzius, "Fed'in politika faizine ilişkin piyasa fiyatlamasının hâlâ fazla şahin olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Piyasanın faiz beklentisi ocak ayına kaydı

Bloomberg verilerine göre yatırımcıların Fed'in bir sonraki 25 baz puanlık faiz artırımına ilişkin beklentisi de son dönemde değişti.

Piyasalar, bir hafta önce Fed'in aralık ayında faiz artıracağı ihtimalini büyük ölçüde fiyatlarken, son ekonomik verilerin ardından bu beklenti ocak ayına kaydı.

Goldman Sachs ise piyasalardaki bu değişime rağmen faiz artırımına yönelik beklentilerin daha da zayıflayabileceği görüşünde. Bankaya göre enflasyondaki yavaşlamanın devam etmesi halinde Fed'e yönelik mevcut faiz fiyatlamaları önümüzdeki dönemde daha güvercin bir görünüme dönebilir.