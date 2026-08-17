Bütçede çarpıcı temmuz tablosu: Gelir gideri yakalayamadı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Temmuzda bütçe giderleri 1 trilyon 790,5 milyar lira, gelirler ise 1 trilyon 412,4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi 378,1 milyar lira açık verdi.

Geçen yılın temmuz ayında bütçe açığı 23,9 milyar lira seviyesindeydi. Aynı dönemde 110,7 milyar lira faiz dışı fazla verilirken, bu yıl tablo tersine döndü ve 51,3 milyar lira faiz dışı açık oluştu.

Giderlerde yüzde 59,8'lik artış

Bütçe giderleri temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 artarak 1 trilyon 790,5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl aynı ayda harcamalar 1 trilyon 120,8 milyar lira düzeyindeydi.

Temmuzdaki faiz harcamaları 326,8 milyar lira olurken, faiz hariç giderler yüzde 48,4 artışla 1 trilyon 463,7 milyar liraya çıktı.

Vergi gelirleri 1,2 trilyon lirayı aştı

Bütçe gelirleri temmuzda yıllık bazda yüzde 28,8 artarak 1 trilyon 412,4 milyar liraya yükseldi.

Vergi gelirleri ise yüzde 30 artışla 1 trilyon 234,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Genel bütçe vergi dışı gelirleri 145,6 milyar lira oldu.

7 aylık bütçe açığı 1,3 trilyon lirayı geçti

Ocak-temmuz döneminde bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 artarak 10 trilyon 520,7 milyar liraya ulaştı. Gelirler ise yüzde 37,4 yükselişle 9 trilyon 199,7 milyar lira oldu.

Böylece yılın ilk 7 ayında merkezi yönetim bütçesi 1 trilyon 320,9 milyar lira açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde açık 1 trilyon 4,3 milyar lira seviyesindeydi.

Buna karşılık 7 aylık faiz dışı fazla 241,7 milyar liradan 470,1 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde faiz harcamaları 1 trilyon 791 milyar liraya ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde vergi gelirleri de yüzde 37,3 artarak 7 trilyon 854,6 milyar lira olarak gerçekleşti.