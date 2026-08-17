Türk hamsisini en çok alan ülke belli oldu

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Karadeniz’in simge balıklarından hamsi, Türkiye’ye milyonlarca dolarlık döviz kazandırdı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre Türkiye, 2026 yılının ilk 7 ayında 20 ülkeye 3 bin 286 ton hamsi sattı. İhracattan elde edilen gelir 10,8 milyon doları aşarken, en fazla hamsi gönderilen ülke Belçika oldu.

Hamsi ihracatı yüzde 75 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu'nun verdiği bilgilere göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye’den 3 bin 286 ton hamsi ihraç edildi.

Bu satışlardan 10 milyon 888 bin 755 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde ise Türkiye, 1.876 ton hamsi ihracatı karşılığında 8 milyon 563 bin 683 dolar gelir elde etmişti.

Böylece hamsi ihracatı bir yılda miktar bazında yüzde 75, değer bazında ise yüzde 27 arttı.

Türk hamsisini en çok Belçika aldı

Türkiye'nin hamsi ihracatında Avrupa ülkeleri öne çıktı. Yılın ilk 7 ayında en fazla ihracat yapılan ülke 2 milyon 858 bin 60 dolarla Belçika oldu.

Belçika'yı 2 milyon 788 bin 198 dolarla Fransa ve 1 milyon 648 bin 783 dolarla Ukrayna takip etti.

Hamside yeni pazarlar açıldı

Türk hamsisinin ulaştığı ülke sayısı da genişledi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Avustralya, Portekiz ve Katar'a da hamsi ihracatı gerçekleştirildi.

Toplamda 20 ülkeye ulaşan Türk hamsisine özellikle Avrupa pazarındaki ilginin devam ettiği belirtiliyor.

Yılın kalanında ihracatın daha da artması bekleniyor

Hasan Kuzuoğlu, Türk hamsisine özellikle Avrupa'dan gelen talebin sürdüğünü belirterek yılın kalan bölümünde ihracat rakamlarının daha da yükselmesini beklediklerini ifade etti.