Evlenecek gençlere 250 bin TL faizsiz kredi desteği, Evlilik kredisi 2026 ne kadar?, 250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?, Faizsiz evlilik kredisi

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Evlenecek gençlere sağlanan faizsiz evlilik kredisi desteği büyüyor. Aile ve Gençlik Fonu üzerinden yürütülen uygulamayla genç çiftlere yuva kurarken finansman desteği sağlanırken, fonda biriken kaynak 21,9 milyar liraya ulaştı. Projeden bugüne kadar 185 binden fazla genç yararlandı. Yeni dönemde kredi tutarı çiftlerin yaşına göre 200 bin TL veya 250 bin TL olarak uygulanırken, gelir şartındaki değişiklik daha fazla çiftin başvuru yapabilmesinin önünü açtı.

Evlilik kredisi 2026 ne kadar? 250 bin TL'ye kadar faizsiz destek

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteğinde tutar, çiftlerin yaşlarına göre belirleniyor.

Ocak 2026 itibarıyla her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi tutarı 250 bin TL'ye çıkıyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu başvurularda ise kredi tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.

Kredi 48 ay vadeli olarak kullandırılıyor. Bunun ilk 24 ayında ödeme yapılmıyor, sonraki 24 aylık dönemde ise geri ödeme gerçekleştiriliyor.

250 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin belirlenen şartları karşılaması gerekiyor.

Başvuru tarihi itibarıyla çiftlerin 18-29 yaş arasında, yani 18 yaşını doldurmuş ancak 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Başvuru için aranan diğer önemli koşullar şöyle:

- Çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

- Başvuru sahibinin veya eşinin proje kapsamında belirtilen sınırların üzerinde taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması gerekiyor.

- Resmi nikâh tarihine başvuru tarihi itibarıyla en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

- Çiftlerin Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

- Faizsiz evlilik kredisinde gelir şartı değişti

2026 yılında yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri gelir sınırında oldu.

250 bin TL'ye kadar çıkan faizsiz evlilik kredisinden yararlanmak isteyen çiftlerin gelir durumuna ilişkin üst sınır yükseltildi.

2026'dan önce brüt asgari ücretin 2,3 katını aşmama şartı uygulanırken bu oran 2,5 kata çıkarıldı.

Buna göre bugün itibarıyla 82 bin 575 liranın altında gelir sahibi çiftlerin başvuru yapabildiği belirtiliyor.

Gelir hesaplamasında SGK hizmet dökümünde veya Kamu Bordro Sistemi'nde yer alan gelirlerin yanı sıra ticaret, tarım, hayvancılık ve serbest çalışma gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların da dikkate alındığı ifade ediliyor.

Evlilik kredisine başvuruyu kim yapmalı?

Başvuru, evlenecek çiftlerden herhangi biri tarafından başlatılabiliyor. Ancak diğer eş adayının da başvuruyu onaylaması gerekiyor.

Bakanlık tarafından tahsis edilen kredi tutarı ise başvuruyu gerçekleştiren kişinin hesabına yatırılıyor.

Çiftler bu destekten bir kez yararlanabiliyor.

2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl ödenecek?

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan evlilik kredisinde gençlere önemli bir ödeme kolaylığı sunuluyor.

Kredinin toplam vadesi 48 ay. İlk 24 ay geri ödeme yapılmıyor. Ödemeler daha sonra kalan 24 aylık dönemde gerçekleştiriliyor.

Böylece yeni evlenen çiftlerin evliliklerinin ilk iki yılında kredi taksiti ödemeden bütçelerini düzenlemelerine imkân sağlanıyor.

Çocuk sahibi olan çiftlere 12 ay erteleme

Evlilik kredisi kullanan çiftlere çocuk sahibi olmaları durumunda ek kolaylık da sağlanıyor.

Projeden yararlanarak kredi kullanan çiftlerin 48 aylık geri ödeme süresi içinde çocuk sahibi olması halinde, kredi ödemeleri her çocuk için 12 ay ertelenebiliyor.

Birinci çocukta 12 aylık erteleme uygulanırken, ikinci çocuk sahibi olunması durumunda ise kalan kredi taksitlerinin hibe edilerek kredi borcunun tamamen kapatılması öngörülüyor.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru koşullarını taşıyan çiftlerin öncelikle dijital ortamda başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru sonrasında şartların karşılanması halinde nikâhtan önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çiftlerle iletişime geçiliyor ve evlilik öncesi eğitimlere katılmaları isteniyor.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından resmi nikâhın gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sonraki aşamada evliliğin beyan edilmesi ve belirtilen tarihin takip eden ayında kredi desteğinin hesaba yatırılması planlanıyor.

Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynağı 21,9 milyar liraya ulaştı

Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan kaynağın büyüklüğü de dikkat çekiyor.

2024'te başlayan uygulama kapsamında fona aktarılan toplam kaynak 21,9 milyar liraya ulaştı.

Bu tutarın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü ise petrol ve doğal gaz gelirlerinden sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre uygulama kapsamında bugüne kadar 185 binden fazla genç destekten yararlandı.

250 bin TL faizsiz evlilik kredisi kimlere veriliyor?

Yeni dönemde özellikle 18-25 yaş grubundaki genç çiftler için destek miktarının 250 bin liraya yükselmesi, evlilik hazırlığı yapanların krediye yönelik ilgisini artırabilir.

Eşlerden en az birinin 26-29 yaş grubunda olması durumunda destek 200 bin TL olarak uygulanırken, çiftlerin yaş, gelir, ikamet ve diğer başvuru kriterlerini birlikte karşılaması gerekiyor.

Böylece Aile ve Gençlik Fonu faizsiz evlilik kredisi, 2026 yılında yükseltilen kredi miktarı ve gelir sınırıyla evlenmeyi planlayan gençler için önemli desteklerden biri olmayı sürdürüyor.