Türkiye lojistikte gücünü artırıyor: İyidere Limanı’nda kritik aşama tamamlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de düzenlenen İyidere Lojistik Merkezi Ana Mendireğinin Son Ano Kronman Beton Döküm Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde bugün itibarıyla yüzde 82 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Uraloğlu, aynı gün Rize için önemli bir ulaşım projesi olan Çamlıhemşin Tüneli'ni hizmete açtıklarını, ardından da İyidere Lojistik Limanı'nın ana mendireğinin son ano kronman betonunun dökümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.

İyidere Lojistik Limanı ile çevredeki yerleşim ve iş yerlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak köprülü kavşağın ihalesinin de bugün yapıldığını aktaran Uraloğlu, bunun Rize için üçüncü müjde olduğunu ifade etti.

"Alternatif ve sürdürülebilir koridorlar zorunluluk"

Uraloğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kızıldeniz'deki aksaklıklar, Hürmüz Boğazı ve bölgedeki jeopolitik gerilimlerin küresel ticaret açısından güvenli ve alternatif güzergahların önemini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı avantajı modern altyapı yatırımlarıyla güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, Türkiye'nin artık yalnızca bir koridor ülkesi olmaktan çıkarak “koridorları planlayan, yöneten merkez ülke” konumuna yükseldiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın da bu vizyonun Karadeniz'deki en önemli ayaklarından biri olduğunu vurguladı.

İyidere Limanı'nın kapasitesi

İyidere Lojistik Limanı'nın yılda 3 milyon ton genel kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin TEU konteyner ve 100 bin araçlık Ro-Ro kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Proje kapsamında 2 bin 950 metre uzunluğunda ana mendirek, 395 metre tali mendirek, 2 bin 220 metre rıhtım ve yaklaşık 657 bin metrekarelik lojistik geri saha oluşturuluyor.

Uraloğlu, Karadeniz'in zorlu deniz koşullarına karşı bugüne kadar yaklaşık 25 milyon ton anroşman imalatı gerçekleştirildiğini, ana mendirekte kullanılan 14 bin 754 X-blokun imalat ve yerleştirme çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Ana mendirek tamamlanıyor

Projenin yüzde 82 seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, 2 bin 950 metrelik kronman betonun son 11 metrelik bölümünün ve rıhtım kronman betonunun başlangıcının gerçekleştirileceğini söyledi.

Altyapı çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Uraloğlu, daha sonra üstyapı çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Geçen yılın sonunda Karadeniz'de yaşanan şiddetli dalgaların bazı yapılara zarar verdiğini belirten Uraloğlu, alınan sonuçlar doğrultusunda projede bazı revizyonlar yapıldığını ve limanın daha güçlü hale getirildiğini ifade etti.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu vurgusu

Türkiye'nin alternatif ticaret güzergahlarını güçlendirdiğini belirten Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Demir Yolu Geçişi gibi yatırımlarla Orta Koridor'un uluslararası ticaret açısından daha güçlü hale getirildiğini söyledi.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ile Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki demir yolu bağlantısının güçlendirileceğini belirten Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile de Basra Körfezi'ni Irak'taki Büyük Faw Limanı üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya bağlayan yeni bir lojistik omurga oluşturulacağını kaydetti.

Uraloğlu ayrıca Suudi Arabistan ile imzalanan Hicaz Demiryolu işbirliği mutabakatına da değinerek, Türkiye'yi Körfez'den Avrupa'ya bağlayacak yeni bir demir yolu koridoru hedeflediklerini belirtti.

“Üreten, ihraç eden, ticaret yollarının merkezinde yer alan ve ulaştırmanın her modunda güçlü bir Türkiye” hedefini vurgulayan Uraloğlu, İyidere Lojistik Limanı'nın da bu hedef doğrultusunda Karadeniz'de yükselen stratejik projelerin başında geldiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle butona basarak İyidere Lojistik Merkezi ana mendireğinin son ano kronmanının beton döküm işlemini başlattı.