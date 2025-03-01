1,98 milyar dolarlık gişe hasılatıyla dünya rekortmeni olan animasyon film açıklandı

16. yüzyılda kaleme alınan 'Fıngşın Yanyi' (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın bir uyarlaması olan fantezi türündeki animasyon filmi 'Ne Zha 2', 2021 yapımı 'Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'u geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 7. filmi oldu.

Sinema bileti satış platformu Maoyan'ın verilerine göre, filmin gişe hasılatı, ön satışlar dahil 1,98 milyar dolara ulaştı. 'Ne Zha 2', 6 Şubat'ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak "en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi" olmuştu.

"1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan ilk Hollywood dışı yapım"

7 Şubat'ta 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşan film, 2015 yapımı "Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor" filminin ABD'deki gişe hasılatını geride bırakarak "tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film" olarak kayıtlara geçmişti. Film, 8 Şubat'ta 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak, bu eşiği aşabilen ilk Hollywood dışı yapım olmuştu.

İzleyici sayısı 10 Şubat'ta 160 milyonu aşan Ne Zha 2, 159 milyon kişinin izlediği 2017 yapımı "Kurt Savaşçısı 2" filmini geride bırakarak, Çin'de "tüm zamanların en fazla izlenen filmi" ünvanını kazanmıştı.

'Aslan Kral'ı geride bıraktı

'Ne Zha 2', 17 Şubat'ta, vizyona girişinin 20'nci gününde, 2019 yapımı "Aslan Kral"ı geride bırakarak tüm zamanların en çok gişe hasılatı elde eden 10. filmi oldu.

Gişe hasılatında dünya çapında Çin'den ve Asya'dan ilk 10'a girebilen ilk yapım olan Ne Zha 2, 18 Şubat'ta, vizyonda üçüncü haftasını tamamlarken, 2024 yapımı "Ters Yüz 2"yi geride bırakarak, "dünya çapında en fazla gişe hasılatı yapan animasyon filmi" olarak kayıtlara geçmişti.