2024 yılının seyahat 'en'leri açıklandı! 12 bin lirayı aşan yurt içi en pahalı uçak bileti hangisi?

Obilet'in paylaştığı 2024 yılına ilişkin seyahat istatistik verilerine göre, ilk 11 ayda yurt içinde uçakla seyahat eden yolcu sayısı 44,1 milyona ulaştı. İç hatlardaki yolcu sayısının, 2024'ü 47 milyon rakamına ulaşarak kapatması bekleniyor. Yurt dışı uçuşlarda ise aynı dönemde 126,2 milyon kişi seyahat etti. Otobüsle seyahat eden yolcu sayısı ise 141,8 milyona ulaştı.

Bayramların turizme etkisi büyük

Otobüsle yolculuklarda en fazla bilet alınan gün, Ramazan Bayramı’nın hem de okulların 2. dönem ara tatilinin bitişi olan 14 Nisan 2024 Pazar oldu. En çok uçak bileti alınan gün ise Kurban Bayramı’nın arifesi ve okulların kapanma tarihinin ertesi günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi oldu. Aynı şekilde, araç kiralama işlemlerinde de en yüksek talep bu tarihte yaşandı.

Feribot yolculuklarında ise Zafer Bayramı’nın kutlandığı 30 Ağustos 2024 Cuma günü, en çok bilet alınan tarih olarak öne çıktı. Bu tarihteki feribot biletlerinin büyük bir kısmının Yunan Adaları’na yapılan seyahatler için alındığı ifade edildi.

Otel rezervasyon sayısında yılın rekorun ait tarih: 31 Aralık 2024

Otel rezervasyonlarında ise yıl sonuna yaklaşırken 31 Aralık 2024 Salı günü, şimdiden diğer tüm günleri geride bırakarak platform üzerinden en fazla rezervasyon yapılan tarih oldu.

Rota oluşturuldu...

Otobüsle yapılan yurt içi seyahatlerde 2023 yılına kıyasla en fazla satış artışı Hakkari-Van, Erzincan-Tunceli ve Artvin - Iğdır rotalarında gerçekleşti. Yurt dışında ise en yüksek artış İstanbul-Köln, ve İstanbul - Frankfurt rotalarında kaydedildi.

Uçak seyahatlerinde iç hat bilet satışlarında en fazla büyüme Hatay - Ankara ve İzmir - Siirt rotalarında görülürken, dış hatlarda bu alandaki liderliği İzmir - Lefkoşa, İstanbul - Medine, İzmir - Taşkent, Dubai -İstanbul ve İstanbul - Phuket rotaları aldı.



2024 yılının Aralık ayında yurt içi otobüs bileti fiyatı ortalaması 560 lira olarak hesaplandı. Bu yıl Aralık ayında iç hatlarda bir uçak bileti fiyatı ortalama 1.537 liraya satılırken, dış hatlardaki bir uçak biletinin ortalama fiyatı 5.227 lira oldu.

En pahalı uçak ve otobüs biletleri hangileri?

Otobüs: Yurt içindeki en pahalı otobüs bileti, 2.700 TL’ye 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Van-Muğla rotasında satıldı. Yurt dışındaki en pahalı otobüs bileti ise Euro kurundan çevrildiğinde 9.506 TL’ye 07 Temmuz 2024 Pazar günü Madrid-Sofya hattında gerçekleşti.

Uçak: İç hatlarda en pahalı uçak bileti, 12.365 TL’ye 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü Muğla-İstanbul uçuşunda satılırken, dış hatlarda ise 144.725 TL’ye 04 Kasım 2024 Pazartesi günü Chicago-İstanbul uçuşu için satıldı.

502.907 TL’lik otel rezervasyonu...

Otel konaklamalarında 2024 yılının en pahalı rezervasyon rekoru Antalya'da kırıldı. 05 Ağustos 2024 Pazartesi günü Antalya’daki 5 yıldızlı bir otelde, 502.907 TL’lik 12 günlük rezervasyon gerçekleşti.