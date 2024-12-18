2025'te dolar kaç lira olacak, asgari ücret ne kadar olacak? Deutsche Bank'tan tahmin

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, 2025 yılı için dolar/TL ve asgari ücret tahminlerini paylaştı. Onay, yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 43 seviyesinde olduğunu belirterek, Türk Lirası'nın reel değer kazanımının 2025 yılında da devam etmesini öngördüklerini ifade etti.

Türk Lirası güçlü bir performans sergiledi

Onay, Türk Lirası’nın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla cazibesini koruyacağını ve bu durumun yerli yatırımcıların TL'ye olan ilgisini destekleyeceğini vurguladı. Ancak, 2025 yılı için Türk Lirası’nın 2024 kadar güçlü bir performans sergilemeyeceğini açıkladı.

CNBC-e'ye konuşan Yiğit Onay, ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mevcut politikalarla nominal değer kaybını sınırlayarak, TL üzerindeki reel değerlenme baskısını hafifletmeye çalıştığını ve bu sürecin ekonomik dengeyi olumsuz etkilemeyeceğini belirtti.

2025 asgari ücrette zam oranı ne kadar olacak?

Asgari ücretle ilgili olarak ise Onay, yüzde 30’luk bir artış öngördüklerini belirtti. Onay, 2025 yılı için ekonomik büyümenin, uzun vadeli ortalamanın altında kalacağını, ancak bu dönemde dezenflasyon sürecinin etkilerinin daha belirgin hale geleceğini ifade etti.

Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?

Son olarak, Onay faiz indirimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Merkez Bankası'nın, 26 Aralık'tan itibaren faiz indirimlerine başlamasını beklediklerini ve ilk faiz indiriminin 250 baz puandan daha düşük olabileceğini ifade etti.

Yılın ikinci yarısında Türkiye'nin ekonomik hikayesinin pozitif ayrışarak yabancı yatırımcıyı cezbetmeye devam edeceğini de belirten Onay, yabancı yatırımcıların Türkiye'nin tahvil ve hisse senetlerine olan ilgisinin artacağına dair beklentilerde bulundu.