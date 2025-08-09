2026 emlak vergisi için bina metrekare maliyetleri belirlendi

Emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, meskenler açısından 474,7 lira ile 21 bin 776,1 lira arasında değişecek.

Hazine ve Maliye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarınca hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl için bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları şu şekilde olacak:

* Lüks inşaatlar için 9 bin 934,52 lira ile 21 bin 776,1 lira arasında

* Birinci sınıf inşaatlar için 4 bin 192,52 lira ile 14 bin 562,37 lira arasında

* İkinci sınıf inşaatlar için 2 bin 953,45 lira ile 9 bin 866,25 lira arasında

* Üçüncü sınıf inşaatlar için 997,65 lira ile 6 bin 719,7 lira arasında

* Basit inşaatlar için 474,7 lira ile 3 bin 30,52 lira arasında

Tebliğle fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, havuz gibi binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri de yeniden düzenlendi.