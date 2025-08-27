2026 yılı sonu için enflasyon ve kur tahmini: 18 ekonomist değerlendirdi

Anket sonuçlarına göre, Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda medyan artış tahmini yüzde 1,80, ortalama artış tahmini ise yüzde 1,82 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,55 ile yüzde 2,20 aralığında değişirken, yıllık TÜFE artışı için medyan tahmin yüzde 32,65, ortalama tahmin ise yüzde 32,68 oldu. Yıllık bazda beklentiler yüzde 32,32 ile yüzde 33,20 bandında şekillendi.

Hatırlanacağı üzere, Temmuz ayında TÜFE aylık bazda yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon yüzde 34,70 olarak kaydedilmişti.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç tutularak hesaplanan TÜFE C Endeksi için ise Ağustos ayı tahminleri aylık yüzde 1,86, yıllık yüzde 33,32 düzeyinde oluştu.

Yıl sonu ve orta vadeli enflasyon beklentileri

2025 yıl sonu için TÜFE artış beklentisi medyan bazda yüzde 29,90 olarak belirlendi. Maksimum tahmin yüzde 32,00 olurken, minimum tahmin yüzde 28,50 seviyesinde kaldı. Bir önceki anket döneminde yıl sonu beklentisi yüzde 31,00 olarak ölçülmüştü.

Ekonomistlerin 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 24,00 artış yönünde şekillendi. 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon tahmini ise ortalama yüzde 21,70 olarak kaydedildi. Bu dönemdeki tahmin aralığı yüzde 23,00 ile yüzde 18,60 arasında değişti. Önceki ankette 2026 beklentisi yüzde 21,67 idi.

TÜFE C Endeksi’ne yönelik 2025 yılı sonu tahmini ise yüzde 29,50 olarak belirlendi. Geçen ayki ankette bu oran yüzde 32,00 seviyesindeydi.

Döviz kuru beklentileri

Ankete katılan 10 analistin 2025 yıl sonu için dolar/TL kuru beklentisi medyan bazda 44,0000 seviyesinde oluştu. Bu seviye, önceki anket dönemiyle aynı kaldı.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL kuru tahmini 48,8000 olarak gerçekleşti. 2026 yılı sonu içinse döviz kuru beklentisi bir önceki anketteki 51,7750 seviyesinden 51,5000 seviyesine geriledi.

Enflasyon rakamları 3 eylül’de açıklanacak

Ağustos ayına ilişkin resmi enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da kamuoyu ile paylaşılacak.

Marbaş Menkul'den değerlendirme

Marbaş Menkul Değerler Araştırma Bölümü tarafından yapılan değerlendirmede, sektörel bazda çeşitli fiyat hareketliliklerine dikkat çekildi. Giyim kaleminde düşüş eğiliminin süreceği belirtilirken, sağlık alanında Türk Tabipleri Birliği (TTB) etkisinin azalmasıyla dolaylı zamların zamana yayılacağı öngörüsü paylaşıldı. Haberleşme kaleminde ise Haziran ayındaki zammın ardından görece bir dengelenmenin izleneceği belirtildi.

Marbaş Menkul değerlendirmesinde, "Yılsonunda enflasyon tahminimizi yüzde 30,5 olarak koruyoruz. Ancak enflasyonda hem aşağı hem de yukarı yönlü riskler bulunuyor. Aylık TÜFE verisinin yüzde 2,9'un üzerinde gelmesi durumunda yukarı yönlü risklerin, yüzde 1,5'in altına gerilemesi durumunda ise aşağı yönlü risklerin güç kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerine yer verildi.