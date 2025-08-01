2026’da emlak vergisine büyük artış: Rayiç bedeller 6-7 kat yükselecek

Belediyelerin belirlediği yeni arsa rayiç bedelleriyle 2026’dan itibaren emlak vergileri sert yükselecek.

Oksijen Gazetesi’nin haberine göre, 2026-2029 döneminde uygulanacak arsa birim değerlerinde yüzde 1400’e varan zam yapılacak. Bu artış, 4 yılda toplamda 15 kata ulaşan bir vergi yükü anlamına geliyor.

Her yıl arsa rayiç bedeli üzerinden ödenen emlak vergisinde, bedeller belediyeler bünyesindeki takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir belirleniyor. Sonraki 3 yılda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış uygulanıyor.

2026’da yeni bedeller

Bazı ilçelerdeki artış oranları dikkat çekiyor:

* Şişli Teşvikiye Mahallesi: 52 bin 472 TL – 300 bin TL

* Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi: 37 bin 607 TL – 225 bin 639 TL

* Sarıyer Köybaşı Caddesi: 20 bin 360 TL - 150 bin TL

* Küçükçekmece İnönü Caddesi: 5 bin 750 TL - 73 bin TL

İtiraz hakkı bulunuyor

Rayiç bedeller muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Ev sahipleri, oranları yüksek bulmaları halinde 8 Eylül Pazartesi akşamına kadar vergi mahkemesine başvurarak itiraz edebilecek.