2026’da emlak vergisine büyük artış: Rayiç bedeller 6-7 kat yükselecek
2026 yılında başlayacak yeni dönemde, emlak vergisinin dayanağı olan arsa rayiç bedellerinde çok yüksek artışlar yaşanacak. Şişli Teşvikiye’de metrekare değeri 52 bin liradan 300 bin liraya çıkacak. 4 yıllık yükseliş oranı 15 katı bulacak.
Belediyelerin belirlediği yeni arsa rayiç bedelleriyle 2026’dan itibaren emlak vergileri sert yükselecek.
Oksijen Gazetesi’nin haberine göre, 2026-2029 döneminde uygulanacak arsa birim değerlerinde yüzde 1400’e varan zam yapılacak. Bu artış, 4 yılda toplamda 15 kata ulaşan bir vergi yükü anlamına geliyor.
Her yıl arsa rayiç bedeli üzerinden ödenen emlak vergisinde, bedeller belediyeler bünyesindeki takdir komisyonları tarafından 4 yılda bir belirleniyor. Sonraki 3 yılda ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış uygulanıyor.
2026’da yeni bedeller
Bazı ilçelerdeki artış oranları dikkat çekiyor:
* Şişli Teşvikiye Mahallesi: 52 bin 472 TL – 300 bin TL
* Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi: 37 bin 607 TL – 225 bin 639 TL
* Sarıyer Köybaşı Caddesi: 20 bin 360 TL - 150 bin TL
* Küçükçekmece İnönü Caddesi: 5 bin 750 TL - 73 bin TL
İtiraz hakkı bulunuyor
Rayiç bedeller muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Ev sahipleri, oranları yüksek bulmaları halinde 8 Eylül Pazartesi akşamına kadar vergi mahkemesine başvurarak itiraz edebilecek.