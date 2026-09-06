2027-2029 yeni OVP açıklandı: Enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari açık 3 yılda nereye gelecek?

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Ekonomide önümüzdeki üç yıla yön verecek 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nda (OVP) büyüme, enflasyon, işsizlik, cari açık ve bütçe dengesine ilişkin yeni tahminler belli oldu.

Yeni OVP'de 2026 tahminleri de savaşın enerji ve emtia fiyatları üzerindeki etkisi nedeniyle güncellendi. Hükümet 2026 sonunda büyümenin yüzde 3,3, enflasyonun ise yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Büyümede hedef yüzde 5

OVP'ye göre Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,3 büyümesinin ardından 2027'den itibaren yeniden hızlanması bekleniyor. Büyüme tahmini 2027 için yüzde 4,2, 2028 için yüzde 4,6 ve 2029 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Enflasyonda 2029 hedefi tek hane

Yeni OVP'de en merak edilen göstergelerinden biri enflasyondu. OVP'de enflasyonun 2026 sonunda yüzde 28,4 olması, 2027'de yüzde 22'ye ve 2028'de yüzde 13,5'e gerilemesi öngörülüyor. Programın son yılı olan 2029'da ise enflasyon hedefi yüzde 9 olarak belirlendi. Böylece hükümet üç yıllık programın sonunda enflasyonu yeniden tek haneye indirmeyi hedefliyor.

İşsizlik yüzde 7,6'ya düşecek

İşsizlik oranının 2026 sonunda yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni OVP'de işsizlik hedefi 2027 için yüzde 8, 2028 için yüzde 7,8 ve 2029 için yüzde 7,6 olarak açıklandı.

Aynı dönemde ekonomiye yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam kazandırılması hedefleniyor.

Cari açık için yeni hedefler

Programda cari açığın milli gelire oranının da kademeli olarak düşürülmesi öngörülüyor. 2026'da yüzde 2,3 seviyesinde olması beklenen cari açığın GSYH'ye oranının 2027'de yüzde 1,9'a, 2028'de yüzde 1,8'e ve 2029'da yüzde 1,6'ya gerilemesi hedefleniyor.

Bütçe açığında hedef aşağı çekildi

Bütçe tarafında ise 2026 tahmini önceki OVP'ye göre iyileştirildi. Geçen yıl 2026 için yüzde 3,5 olarak öngörülen bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2027 için bütçe açığı hedefi yüzde 3,5 olarak açıklanırken hükümet, yıl içinde bundan daha iyi bir performans göstermeyi amaçlıyor.

Milli gelirde 1,8 trilyon dolar beklentisi

OVP açıklamasında 2026 sonunda Türkiye'nin milli gelirinin ilk kez 1,8 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 20 bin doları aşmasının beklendiği de açıklandı.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin nominal olarak dünyanın 16'ncı, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci büyük ekonomisi konumunu koruması bekleniyor.