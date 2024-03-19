400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Taşıt kredisinde bankaların faiz oranı yüzde 6'ya dayanırken, 400 bin TL'lik bir kredinin 36 ay vadeyle geri ödemesi 1 milyonu aştı. Aylık ödeme tutarı 30 bin TL'ye dayanırken, konut kredisinde de durum çok da farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla otomobil piyasasında bir atış yaşanması beklenirken, yüzde 6'ya dayanan faiz oranları yüzünden vatandaşın araç yenileme hayali başka bahara kaldı. Konut kredilerinde de durum çok farklı değil. Bankaların 10-12-15 yıllık verdiği konut kredilerinde de faiz oranları yüzde 3 seviyesine geldi.
Show Haber'de yer alan habere göre; kredi faiz oranların yüzde 6'ya dayandığı görülürken, taksit tutarları da görenleri şaşırtıyor. 3 yıllık kredi çekilince bile aylık ödemeler de 30 bin TL'ye dayanan taksitler var.
36 ay vadeli bir kredi başvurusu
Otomobil almak için 400 bin TL'lik kredi çekmek isteyen bir vatandaşın, 36 ay vadeli bir kredi başvurusunda bulunduğu taktirde geri ödemesi ve aylık ödeme tutarı dikkat çekiyor. 36 ay vadeli 400 bin liralık kredi için aylık ödeme miktarı bankadan bankaya değişirken en düşük taksit miktarı 22 bin liraya dayandı.
Diğer bankalarda da bu aylık taksit ödemesi 33 bin liraya kadar çıkıyor. 400 bin TL'nin 36 ay sonra geri ödemesi ise 1 milyon TL'yi aşıyor. Ev kredilerinde de durum farklı değil. Konut kredilerinde de faiz oranı yüzde 3'e dayanmış durumda.