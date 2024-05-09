50 milyar TL’lik ekonomi yaratacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bu yıl 12 Mayıs tarihinde kutlanacak Anneler Günü’ne sayılı günler kaldı. Her bütçeye göre ürün sunarak bu dönemdeki ciro artışından pay almak isteyen markalar, kampanyalarına hız verdi. Giyimden kozmetiğe, takıdan mücevherata kadar hemen her alanda sektörlerde hareketlilik yaşanırken, bu dönemde en az 50 milyar TL’lik bir ekonomik hacim bekleniyor.

Öne çıkan sektörler küçük ev aletleri, cep telefonu, tablet, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta, mücevherat ve online çiçek siparişi. Anneler Günü’nün her yıl e-ticareti hareketlendiren önemli ve özel günlerden biri olduğunu vurgulayan IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “12 Mayıs Anneler günü yılın diğer kampanya dönemlerinde olduğu gibi e-ticaret sektörü için hareketli geçen dönemlerden bir tanesi.

Bu yıl da geçtiğimiz yıllara benzer şekilde küçük ev aletleri, cep telefonu, tablet gibi teknoloji ürünleri, kozmetik, giyim, ayakkabı, çanta ve mücevherat ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca online çiçek siparişlerinde de bir artış gözlemliyoruz. Anneler günü için yapılan alışverişlerin toplam e-ticaret hacmine yaklaşık 50 milyar TL’lik ek bir katkı yapmasını bekliyoruz” dedi.

Ortalama sepet tutarı 2.500 TL

Sepet tutarları hakkında da bilgiler veren Özkara, “Ortalama sepet tutarının ise artan ürün fiyatlarını da göz önüne aldığımızda yaklaşık 2.500 TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Özel günler, KOBİ’ler için hem satışları artırmak hem de müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmak açısından büyük fırsatlar sunuyor” değerlendirmesinde bulundu. Son yıllarda annelere alınan hediyeler arasında teknoloji ürünlerinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Akıllı cep telefonu, akıllı saat ve tabletlere olan ilgi geçen senenin aynı dönemine göre yükseliş sergiledi.

Züccaciyede beklenti %50

Anneler Günü’nde satışlarını artıran sektörlerden biri de züccaciye. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Türkiye’deki güçlü çeyiz kültürü ve değişen trendler iç pazarda hareketliliği sağlarken yaklaşan Anneler Günü’yle birlikte sektörde de hareketlilik başladı. Anneler Günü’nde en çok airfryer, çay kahve makinesi gibi küçük elektrikli ev aletleri, ev tekstili, mutfak eşyaları gibi ürün grupları satılıyor” dedi. Öksüz, satışlarda minimum yüzde 50 oranında bir hareketlilik beklediklerini de kaydetti.

Dünyada 40 milyar doları aşan alışveriş

Anneler Günü hediyelerine harcanan para miktarı, bireysel harcama alışkanlıklarına ve kutlandığı ülkeye göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Ulusal Perakende Federasyonu’nun yıllık anketine göre, ABD’de tüketicileri 2023’te Anneler Günü hediyeleri için kişi başı ortalama 220 dolar harcadı. Buna çiçekler, kartlar, mücevherler ve özel geziler veya yemekler dahil. Dünya genelinde 2023’te Anneler Günü için 40.7 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor. Geçen yılın verilerine göre, tüketiciler takılar için 7.8 milyar dolar, özel geziler için 5.6 milyar dolar, elektronik eşyalar için 4 milyar dolar harcadı.