62 bin doların altına gerilemişti: Bitcoin'de sert dalgalanma... Neden düşüyor?

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı dün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından 62 bin doların altına geriledi. Bitcoin'de haftalık değer kaybı yüzde 7'yi; aylık düşüş yüzde 12'yi aştı. Piyasada yaşanan dalgalanmanın etkisiyle son 24 saatte 302 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. Bunun 220 milyon dolarlık dilimi "long" yönlü pozisyonlardan oluştu.

Bitcoin, bugün bugün 61 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin saat 11:14 itibarıyla 60 bin 843 dolar civarında işlem görüyor.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları gelecek haftadan itibaren sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların en azından bir kısmının satılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.