A1 Capital halka arz için SPK'ya başvurdu! Borsadaki yükselişe öncülük edecek

Birol BOZKURT

2022 yılında 40 halka arzın gerçekleştiği Borsa İstanbul’da her gün yeni bir halka arz haberi geliyor. Şimdi de işlem hacminde ilk 10 aracı kurumundan biri olan A1 Capital halka arz olmaya hazırlanıyor. SPK’ya gerekli başvuruları yapan şirket halka arz geliri ile sermaye piyasası faaliyetlerini geliştirmeyi hedefliyor. A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ile halka arz sürecini ve Borsa İstanbul’un orta ve uzun vade hedeflerini konuştuk.

Olumlu hava sürecek

Geçtiğimiz yıl borsadaki yükselişte halka arzlarda yakalanan başarı, negatif reel faiz getirisinin ve kripto paralarda toparlanmanın olmamasının büyük bir etkisi olduğunu söyleyen Esenpak, yeni yılla birlikte borsada yorgunluk belirtilerinin baş gösterdiğini deprem felaketi ile borsada düşüşün hızlandığını söyledi.

Esenpak, “Alınan tedbirlerle borsa tekrar 5.500 puana doğru bir hareket yaptı ancak o bölge güçlü geçilemediği için 5.000 seviyelerine doğru geri çekilmeler oluyor. Düşüşlerde en önemli seviye 5.000 puan diyebiliriz endeksin bu seviyenin altına düşmesini beklemiyorum” diye konuştu.

Çalışanlarımıza halka arzdan pay vereceğiz

Seçimlerden sonra borsada olumlu havanın devam edeceğini vurgulayan Esenpak, “Önümüzdeki dönemde seçimlerden sonra politika faizinin yükselme ihtimalinin borsaya çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum.

Seçimlerden sonra yabancı yatırımcının borsaya ilgisinin artmasını bekliyorum. Yabancı yatırımcıların ilk olarak banka hisselerine sonrasında holding ve otomotiv hisselerine giriş yapmasını bekliyoruz” dedi.

Seçimden sonra kur tarafında çok sert hareketler beklemediklerini belirten Esenpak, kur tarafında en fazla enflasyon oranında bir artış olabileceğini belirtti. Tamamen sermaye artırımı yoluyla halka arz olmayı tercih ettiklerini belirten A1 Capital Genel Müdürü Esenpak, “Herhangi bir ortak satışımız olmayacak. Yüzde 25’lik bir sermaye artırımıyla halka arz olmayı planlıyoruz.

Halka arzdan gelecek parayı şirketin içinde tutarak kaynağın tamamını sermaye piyasası faaliyetlerimizi geliştirmek ive işlem hacmimizi büyütmek için kullanacağız” dedi. Halka arz sürecinde çalışanları da unutmadıklarını vurgulayan Esenpak, “Güler Holding grup çalışanlarına halka arzdan belli bir hisse payı ayırdık. 2023 yılındaki en büyük hedefimiz halka arz sürecini başarı ile tamamlayarak zaten güçlü olan öz sermayemizi daha da güçlendirmek olacaktır.

Bunun yanında Pay Piyasası işlem hacminde ilk 10 aracı kurum içerisindeki yerimizi sağlamlaştırmak, pay piyasası işlem hacminde %4 oranında bir pazar payına yükselmek ve halka arzın yaratacağı olumlu etkinin sonucu aktif yatırımcı sayımızda %100 oranında bir artış yakalayabilmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedefimiz yurtdışı piyasa işlemlerine aracılık etmek

A1 Capital Genel Müdürü Esenpak, “Şirketimizin öz kaynakları 868 milyon liraya ulaşmış durumda, bu rakam geçen yıl 298 milyon lira seviyesindeydi. Geçen yıl 109 milyon lira olan kâr rakamımız 571 milyon liraya yükseldi. 2022 yılını çok güzel bir büyüme ile geçirdik. Yurtdışı piyasalarda müşteri işlemlerine aracılık etme hedefimiz doğrultusunda teknolojik yatırımlarımızla büyümeye devam edeceğiz. 2022 yılında yakaladığımız büyüme başarısını 2023 yılında da devam ettirmeyi istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Halka arzlara ilgi sürecek

Halka arzlara ilginin devam devam etmesini beklediklerini söyleyen Serkan Esenpak, küçük yatırımcıların halka arzlardan daha fazla pay almasının önünü açan düzenlemelerin yatırımcı ilgisini daha da artıracak doğru bir adım olduğuna dikkat çekti.