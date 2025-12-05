AB, DSA'nın ilk faturasını 'X'e kesti: 120 milyon euro ceza

Teknoloji şirketlerine yönelik gözetim ve denetimi güçlendirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği (AB) 17 Şubat 2024'te Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) devreye alırken, ilk ceza içerik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle X'e kesildi.

Kararı Avrupa Komisyonu duyururken AB teknoloji şefi Henna Virkkunen, cezanın ihlallerden etkilenen kullanıcılar açısından etkisi ve süresi temel alınarak hesaplandığını açıkladı.

"Kurallara uyan ceza almaz, bu kadar basit"

Cezayı "orantılı" bulduğunu belirten Virkkunen, "Burada amacımız en yüksek cezaları vermek değil. Dijital mevzuata uygulanmasını istiyoruz. Kurallarımıza uyarsanız ceza almazsınız, bu kadar basit" dedi.

Yasa kapsamında verilen ilk yaptırım kararı

AB teknoloji şefi DSA’nın sansürle ilgisi olmadığını vurgularken ceza, yasa kapsamında verilen ilk yaptırım oldu.

DSA, 2022'de yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) ardından gündeme gelmişti. DSA ile içerik ihlaleri, DMA ile de teknoloji devlerine yönelik rekabeti artırma, tekelleşmeyi önleme ve kullanıcı haklarını koruma hedeflenmişti.

DSA kapsamında verilen ilk ceza sürecin başlangıcını işaret etse de bazı uzmanlar, hem DSA’da hem de DMA’da hâlâ tamamlanması gereken boşluklar bulunduğunu savunuyor.