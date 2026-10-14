ABD enflasyon oranları - rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon beklentisi nedir?
ABD enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Dünyanın gözü kulağı bu verilerde olacak. Enflasyonun düşüp düşmediği merak edilirken bugün sıkça gelen soru "ABD enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" oluyor.
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Dünya ABD enflasyon rakamlarına kilitlendi. Bugün gelecek veri Fed'in de faiz kararına büyük etki edecek. Altın, gümüş, döviz, kripto yatırımcıları verileri heyecanla beklerken peş peşe "ABD enflasyon rakamları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.
ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 14 Ekim Çarşamba saat 15.30'da açıklanacak. Eylül ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,4.
Ağustos ayı ABD yıllık TÜFE yüzde 3.4 gelmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ