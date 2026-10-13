Jeff Bezos konut fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı: Herkes suçu yanlış yerde arıyor

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, ABD'de konut fiyatlarının yükselmesi ve ev sahibi olmanın giderek zorlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fox News'e konuşan Bezos, özellikle gençlerin yüksek konut maliyetleri nedeniyle iş yerlerinden uzak bölgelerde yaşamak zorunda kaldığını belirterek sorunun temelinde konut arzındaki yetersizliğin bulunduğunu savundu.

Fox News'in 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında Florida'daki Blue Origin fabrikasında Bret Baier'in sorularını yanıtlayan Bezos, konut fiyatlarındaki artıştan ev sahiplerinin sorumlu tutulmasını eleştirdi.

Konut krizinin nedenini açıkladı

ABD'de konut maliyetlerinin ciddi bir sorun haline geldiğini kabul eden Bezos, yüksek fiyatların temelinde arz ve talep arasındaki dengesizliğin bulunduğunu söyledi.

Hükümetlerin uyguladığı bazı destek programlarının konut talebini artırırken yeni konut üretimini sınırlandırdığını savunan Bezos, bu durumun fiyatları daha da yukarı taşıdığını belirtti.

Gençlerin uygun fiyatlı konut bulabilmek için iş yerlerinden iki saat uzaklıkta yaşamak zorunda kalabildiğine dikkat çeken Bezos, çözüm için konut üretiminin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Siyasetçilere yönelik dikkat çeken eleştiri

Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle ev sahiplerinin hedef gösterilmesini doğru bulmadığını belirten Bezos, sürekli suçlu arayan siyasetçilerin gerçek çözümler sunamayabileceğini savundu.

Seçmenlere de seslenen Bezos, sorunların nedenlerini araştırmak yerine başkalarını suçlayan siyasetçilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Konut fiyatlarının düştüğü kenti örnek gösterdi

Bezos, konut arzının artırılmasının fiyatlar üzerindeki etkisini anlatırken ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentini örnek gösterdi.

Austin'de son 10 yılda yeni konut inşaatlarını kolaylaştıran düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirten Bezos, artan konut arzıyla birlikte fiyatların gerilemeye başladığını ifade etti.

Realtor.com verilerine göre Austin'in de bulunduğu Travis County'de ortanca konut ilan fiyatları ve kiralar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Kentte 2025'in başına kadar kiraların 19 ay üst üste gerilediği, 2021-2023 döneminde ise nüfusa oranla verilen apartman inşaat ruhsatlarının diğer büyük ABD metropollerini geride bıraktığı belirtildi.

Ancak uzmanlar, Austin'deki fiyat düşüşünde pandemi döneminde yaşanan aşırı konut üretiminin de etkili olduğuna dikkat çekiyor.

İlk kez ev alanların yaşı 40'a yükseldi

ABD'de konut fiyatlarının gelirlerden daha hızlı artması, özellikle gençlerin ev sahibi olmasını zorlaştırıyor.

Verilere göre ülkede ilk kez ev satın alanların ortanca yaşı 40'a yükselerek rekor kırdı.

2000 yılından bu yana genç yetişkinlerin karşılaştığı konut fiyatları enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık yüzde 75 artarken, aynı dönemde gelirlerdeki reel yükseliş yüzde 26 düzeyinde kaldı.

Ev sahibi olabilmek için tasarruf yapmaya çalışan gençlerin yaklaşık beşte birinin, ilk konutlarını satın almadan önce ailelerinin yanına taşındığı belirtildi.

Temmuz 2026 itibarıyla ABD'de tipik aylık kira 1.962 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Mortgage faizleri de ev sahibi olmayı zorlaştırıyor

Konut fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek mortgage faizleri de alıcıların karşılaştığı en önemli engeller arasında bulunuyor.

Freddie Mac verilerine göre ABD'de 30 yıl vadeli ortalama mortgage faizi, eylül ayının sonlarında yüzde 7'yi aşarak Ocak 2025'ten bu yana ilk kez bu seviyeye çıktı.

Morgan Stanley'nin analizine göre faiz oranlarının yüzde 5'e gerilemesi bile konut satın alınabilirliğinin 2022 öncesindeki seviyelerine dönmesi için yeterli olmayacak.

Mevcut ev sahiplerinin önemli bölümünün düşük faizli mortgage kredilerini korumak amacıyla konutlarını satışa çıkarmaması da piyasadaki arzı sınırlandırıyor.

Bezos'un çözüm olarak işaret ettiği yeni konut üretiminin artırılması ise uzun vadeli bir süreç gerektiriyor. Uzmanlar, ABD'de konut inşaatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni federal düzenlemelerin etkilerinin yıllar içinde ortaya çıkabileceğini değerlendiriyor.