ABD-İtalya arasında makarna savaşı

İtalya Dışişleri Bakanlığı’na göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin güncellenmesiyle, İtalyan ihracatçıların ilk değerlendirmede dile getirilen birçok sorunu çözdüğü görüldü. Bir bakanlık yetkilisi, sürecin “adil ve şeffaf” yürütüldüğünü vurguladı.

Yüzde 92 ek vergi

ABD, ekim ayında 13 İtalyan makarna şirketinin, AB menşeli ürünlere uygulanan yüzde 15’lik standart tarifeye ek olarak yüzde 92’lik ilave vergiyle karşılaşabileceğini açıklamıştı. İki üretici özellikle hedef alınmıştı: La Molisana ve Garofalo. Gerekçe, “haksız derecede düşük fiyatlama” iddiasıydı.

Yeni oranlar açıklandı

Güncellenen değerlendirme sonrası La Molisana için vergi oranı yüzde 2,26’ya, Garofalo için ise yüzde 13,98’e indirildi. İncelemede tek tek ele alınmayan kalan 11 üreticiye uygulanacak tarife yüzde 9,09 olarak belirlendi. İtalya Dışişleri Bakanlığı, bu revizyonun ABD makamlarının iş birliğine açık tutumu kabul ettiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Mart ayında netleşecek

ABD Ticaret Bakanlığı, nihai kararın 12 Mart’ta açıklanacağını, gerekirse sürenin 60 gün uzatılabileceğini bildirdi. Tam sonuçlar değerlendirilmeden mevcut vergilerde fiili bir artış yapılmayacak.

İnceleme kapsamındaki 13 şirket, ABD’nin İtalya’dan yaptığı makarna ithalatının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor. Söz konusu tehdit, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiler kurduğu bilinen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için de siyasi açıdan rahatsız edici bir başlık olmuştu.

4 milyar Euro'yu aştı

İtalya resmi istatistik kurumu ISTAT verilerine göre, İtalya’nın toplam makarna ihracatı 2024’te 4 milyar Euro'yu aştı; ABD pazarı İtalyan firmalar için yaklaşık 800 milyon dolar değerinde.

Unione Italiana Food’un makarna sektörü başkanı Margherita Mastromauro, vergi indiriminin ABD’nin İtalya ekonomisine duyarlılığını teyit ettiğini belirterek kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.