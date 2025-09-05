ABD piyasalarında dev ralli! S&P 500’den 2025’in 21’inci rekoru

ABD borsaları haftanın dördüncü işlem gününü sert yükselişlerle kapattı. Tüm ana endeksler yüzde 0,75’in üzerinde değer kazanırken, S&P 500 2025 yılındaki 21’inci rekor kapanışını gerçekleştirdi.

S&P 500 rekor kırdı

S&P 500 Endeksi, 53,82 puan ya da yüzde 0,83 artışla 6502,08 seviyesinden kapandı. Böylece endeks 22 Ağustos’tan bu yana en güçlü tek günlük performansını kaydetti.

İki günlük kazanç serisini yüzde 1,35’e çıkaran endeks, yılbaşından bu yana yüzde 10,55 artış gösterdi. Nisan ayında görülen yılın en düşük seviyesinden bu yana ise yüzde 30’un üzerinde yükseliş kaydetti.

Dow Jones güçlü geri dönüş yaptı

Dow Jones Sanayi Endeksi 350,06 puan (yüzde 0,77) artışla 45.621,29’a yükseldi. Bu seviye, Dow’un tarihindeki üçüncü en yüksek kapanış oldu.

Endeks ayrıca Ağustos sonundan bu yana en büyük tek günlük puan ve yüzde kazancını elde ederek üç günlük kayıp serisini sonlandırdı.

Dow, yılbaşından bu yana yüzde 7,23 artış gösterirken, Nisan’daki dip seviyesinden bu yana yüzde 21’in üzerinde toparlandı.

Nasdaq’tan rekor kapanış

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi de 209,97 puan ya da yüzde 0,98 artışla 21.707,69 seviyesinden kapandı.

Böylece Nasdaq, şimdiye kadarki en yüksek üçüncü kapanışını gerçekleştirdi. Endeks son iki işlem gününde yüzde 2,01 değer kazanırken, yılbaşından bu yana yüzde 12,41 artış gösterdi. Nisan ayındaki dip seviyeden itibaren yükselişi ise yüzde 42’yi aştı.

Yatırımcıların odağında istihdam verisi

Piyasalardaki geniş tabanlı yükseliş, yatırımcıların yeni ABD tarım dışı istihdam verilerini beklediği bir dönemde gerçekleşti.

S&P 500’ün yeni zirvesi ve diğer endekslerin güçlü kapanışları, piyasalarda yatırımcı iyimserliğinin yeniden arttığına işaret etti.