ABD’de ÜFE ağustosta geriledi, yıllık artış beklentinin altında kaldı
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 geriledi, yıllık bazda ise yüzde 2,6 arttı. Yıllık artış oranı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Veriler, enflasyon baskılarının zayıfladığına işaret ederek, Fed’in faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.
ABD’de üretici fiyatları ağustosta beklentilerin tersine düşüş kaydetti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 3,3’ün oldukça altında gerçekleşti.
Beklentiler boşa çıktı
Piyasalar, temmuzda yüzde 0,9 artan ÜFE’nin ağustosta yüzde 0,3 artmasını öngörüyordu. Ancak özellikle nihai talep hizmetlerindeki yüzde 0,2’lik düşüş, endeksin negatif gelmesine yol açtı. Bu, nisan ayından bu yana görülen en büyük hizmet gerilemesi oldu.
Çekirdek ÜFE de manşetle paralel olarak aylık yüzde 0,1 düştü. Analistler yüzde 0,3 artış bekliyordu. Yıllık bazda çekirdek ÜFE ise yüzde 2,8 artışla beklenti olan yüzde 3,5’in gerisinde kaldı.
Fed beklentileri
ÜFE’deki bu zayıf tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini artıran gelişmelerden biri olarak değerlendirildi. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin de Fed’in eylül toplantısı için kritik önemde olacağını öngörüyor.