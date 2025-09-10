ABD’de ÜFE ağustosta geriledi, yıllık artış beklentinin altında kaldı

ABD’de üretici fiyatları ağustosta beklentilerin tersine düşüş kaydetti. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu oran, piyasa beklentisi olan yüzde 3,3’ün oldukça altında gerçekleşti.

Beklentiler boşa çıktı

Piyasalar, temmuzda yüzde 0,9 artan ÜFE’nin ağustosta yüzde 0,3 artmasını öngörüyordu. Ancak özellikle nihai talep hizmetlerindeki yüzde 0,2’lik düşüş, endeksin negatif gelmesine yol açtı. Bu, nisan ayından bu yana görülen en büyük hizmet gerilemesi oldu.

Çekirdek ÜFE de manşetle paralel olarak aylık yüzde 0,1 düştü. Analistler yüzde 0,3 artış bekliyordu. Yıllık bazda çekirdek ÜFE ise yüzde 2,8 artışla beklenti olan yüzde 3,5’in gerisinde kaldı.

Fed beklentileri

ÜFE’deki bu zayıf tablo, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalini artıran gelişmelerden biri olarak değerlendirildi. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin de Fed’in eylül toplantısı için kritik önemde olacağını öngörüyor.