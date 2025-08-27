ABD'den Türk çeliği için ek gümrük vergisi kararı! Gece saatlerinde duyurdular

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkeden yapılan korozyona karşı dayanıklı çelik ithalatı incelemesinde nihai kararını verdi.

Gece saatlerinde yayımlanan açıklamaya göre antidamping ve telafi edici gümrük vergilerini belirlemek üzere yapılan inceleme sonucu Türkiye'den ithal edilen ürünlerden yüzde 6,48 ile yüzde 13,47 arasında değişen oranlarda ek gümrük vergisi alınmasına karar verildi.

İthalat sonucu ABD çelik endüstrisine zarar gelip gelmediği Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından belirlenecek.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre açıklamada, "ABD'li çelik şirketleri ve çalışanları eşit koşullarda rekabeti hakediyor... ITC tarafından söz konusu ülkeler ile ticaretin zarar verdiğine yönelik bir karar çıkması halinde Ticaret Bakanlığı antidamping ve telafi edici vergilerin getirilmesi için talimat verecektir" denildi.