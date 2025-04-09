ABD’den Venezuela gazına sert fren: BP ve Shell projeleri askıya alındı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde BP ve Shell şirketlerine Venezuela’da doğal gaz projeleri yürütmeleri için verilen özel lisanslar iptal edildi. Financial Times'ın (FT) haberine göre, bu adım, Trinidad ve Tobago ile Venezuela arasındaki bölgesel enerji iş birliklerini doğrudan etkiledi.

İptal edilen lisanslar, Trinidad ve Tobago'nun Ulusal Gaz Şirketi (NGC) ile bu ülkenin hükümetinin de ortak olduğu projeleri kapsıyor. Bu projeler arasında Shell’in Venezuela açıklarındaki Dragon sahası ve BP’nin yer aldığı Cocuina-Manakin ortak girişimi bulunuyor. Her iki girişim de Venezuela'nın doğal gazını Karayipler'deki Atlantic LNG sıvılaştırma tesisine ulaştırmayı amaçlıyordu.

Financial Times, lisansların iptalinin nedenine dair net bir gerekçe belirtilmediğini ancak Washington'un Venezuela üzerindeki yaptırımlar ve diplomatik stratejilerinin bu kararda etkili olduğunu aktardı.

FT, Shell'in yorum yapmayı reddettiğini, BP’nin ise kendilerine yapılan yorum talebine yanıt vermediğini belirtti.