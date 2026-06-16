AB'den ABD ithalat vergisi indirimlerine onay
AB Parlamentosu, ABD ile yeni tarife krizinin önüne geçmek için Amerikan mallarına uygulanan vergilerde indirime gidilmesi kararını onayladı. Karar, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasında varılan ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesinden 11 ay sonra geldi.
Avrupa Birliği, Temmuz 2025'te varılan anlaşma kapsamında ABD sanayi ürünlerine uyguladığı ithalat vergilerini kaldırmayı ve Amerikan tarım ürünlerine tercihli erişim sağlamayı kabul etmişti.
Buna karşılık Washington yönetimi, AB'den ithal edilen birçok ürüne yüzde 15 gümrük tarifesi uygulamaya başlamıştı.
Anlaşmanın üzerinden 11 ay geçmesine rağmen gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanmaması üzerine Trump, AB'nin 4 Temmuz'a kadar yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde daha yüksek tarifeler uygulayabileceği uyarısında bulunmuştu.