Ağbal'dan yapılandırma çağrısı

05 Haziran 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, SGK, vergi, ve trafik cezalarının yapılandırmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor" diyen Bakan Ağbal, "Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

Ağbal, "MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faizin neredeyse sıfıra kadar düştüğünü dile getirdi.

Bakan Ağbal, "Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye eylül ayında yapılacak. Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek" bilgilerini paylaştı.