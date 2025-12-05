Airbus'a yazılım hatası sonrası teslimat darbesi

Airbus, bir hafta önce kozmik ışınların uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle A320 serisi binlerce uçakta yazılım güncellemesine gitmişti.

Kasımda sadece 72 uçak teslim edildi

Arıza, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açarken Airbus hisseleri de yüzde 10’dan fazla değer kaybetmişti. Son teslimat raporunu yayınlayan şirket, kasımda toplam 72 uçak teslim edildiğini bildirdi.ABD’li Boeing'in rakibi Airbus, ekimde 78 uçak teslimatı yapmıştı.

Kasım 2024’te şirket 84 uçak teslimatı gerçekleştirirken bu yılın başından beri müşterilerine 657 uçak teslim etti.

Öte yandan, Airbus, 3 Aralık’ta A320 ailesi için bir tedarikçiden gelen gövde bileşenlerindeki sorunlar nedeniyle daha önce öngörülen 820 yerine 790 yolcu uçağının müşterilere ulaştırılacağını duyurmuştu.

Airbus geçen yıl da hedef olan 800 uçak yerine müşterilerine 766 uçak teslimatında bulunmuştu.